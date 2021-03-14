У кого из знаменитостей есть своя текила и чья более востребована

Прайс "звездной" текилы стартует от 800 гривен

Недавно Кендалл Дженнер объявила о создании собственного бренда текилы "818". Поэтому мы не могли не вспомнить и о других селебрити, которые сделали аналогичный напиток и дали возможность поклонникам попробовать свой талант на вкус. Словом, собрали топ напитков с аналогичным потенциалом, как и у их креаторов.

Кстати, текила – хороший подарок для друзей на праздники. А если они не пьют, то переходите на наш весенний календарь, там найдете различные варианты подарков для родных.

Tesla Tequila от Илона Маска

Вариант для тех, кто хотел бы почувствовать себя владельцем Tesla (но в формате текилы). Потому что компания Илона Маска произвела фурор в алкогольной индустрии, создав собственный напиток. Дебют запомнили все, но многим не повезло – партию напитка раскупили за считанные часы, несмотря на высокую стоимость в 6 900 гривен. Хотя продавали максимум 2 бутылки в одни руки.

Tesla Tequila за 6 900 гривен Фото: Tesla

Премиальная бутылка со 100% агавы и выдержана во французских дубовых бочках. Если подфартит попробовать, то вы почувствуете вкус сухофруктов с ванильным бэкграундом. И в завершение – сбалансированный микс перца и корицы, который дополняет напиток. Именно такая на вкус Tesla от Илона Маска.

Casamigos Tequila от Джорджа Клуни

Актер настолько любил пить текилу с другом Ренде Гербером, что они решили создать собственный бренд напитка. А почему бы и нет? Casamigos переводится как "дом для друзей", их товарищи и были первыми тестировщиками текилы. Но впоследствии актер начал продвигать текилу в люди и она "разлетелась". Как сообщает CNBC, он получил титул самого высокооплачиваемого актера в мире. Так как заработал 239 миллионов долларов за год (с 2017 по 2018). Правда, не на актерстве, а на Casamigos Tequila.

Креаторы Casamigos Tequila Фото: buzzfeed.com

Дизайн бутылки – обычный, а концепт с изюминкой. Один из процессов создания продукта – брожение, которое в рецептуре занимает 80 часов. А средняя текила ферментируется в течение 48 часов. В результате вкус Casamigos отличается от привычной классики.

Предлагает Джордж Клуни в собственной коллекции четыре текилы: Blanco, Reposado, Mezcal и Anejo. Стоит арсенал от 1200 до 2000 гривен. Это дешевле, чем у Илона Маска, хотя у обеих аналогичная емкость – 750 мл. И самая дорогая стоит 2 000 гривен – Mezcal. На вкус травяная, но с нотками дыма и фруктов. В аромате ощутим черный перец, а также дым.

Ассортимент Casamigos Tequila Фото: скриншот

Villa One от Ника Джонаса

Еще один актер и певец, который съемки любит так сильно, как и текилу, – Ник Джонас. Он создал бренд совместно с Джоном Варватосом – американским дизайнером.

Креаторы Villa One Фото: Villa One

Их текила по вкусу сочетает в себе травянистые и землистые ароматы, а также фруктовые ноты агавы. Рецептура текилы создана мастером-профессионалом Артуром Фуэнтесом. Его еще называют "крестным отцом текилы", пишут на официальном сайте Villa One. В ассортименте есть три разновидности текилы: Silver, Reposado и Añejo. Цены колеблются на бутылку от 1250 до 1400 гривен.

Текила Villa One Фото: villa-one

Teremana Tequila от Дуэйна "Рок" Джонсона

Актер из "Форсажа" в 2020 году запустил собственный бренд текилы с командой. Слоган бренда – "Текила, которая принадлежит людям". Цитата сразу мотивирует думать, что это бюджетная алкогольная история. И действительно, она дешевле, чем у предыдущих звезд, – от 830 до 915 гривен. И за год времени они продали 300 тысяч 9-литровых Teremana, что стало крупнейшим запуском в истории. Даже Джордж Клуни продал меньше текилы за год – 200 тысяч, о чем и писал "Рок" в своем Twitter.

Звезда тестирует собственную текилу Фото: Teremana Tequila

В ассортименте "Рока" найдете Teremana Blanco и Teremana Reposado. Как ни странно, текила – любимый алкоголь актера. Создав собственный бренд с доступной ценой, он хотел, чтобы люди пили качественный алкоголь, в концепцию которого он вложил душу.

Текила от Дуэйна "Рока" Джонсона Фото: Spirits Business

Кстати, на украинских сайтах Teremana можно было приобрести. Правда, сейчас полный солд аут, вангуем, это поклонники "Форсажа" постарались.

Cincoro от Майкла Джордана

Бывший баскетболист запустил собственный бренд текилы с экс-игроками НБА. Cincoro позиционируют как премиальную линейку и она одна из самых дорогих: максимальный прайс которой 44 400 гривен, самая дешевая стоит - 1 900 гривен.

Команда Cincoro Фото: Cincoro

Бутылку в форме агавы сложно не выделить на алкогольном рынке, дизайном которой занимался Марк Смит – вице-президент специальных проектов Nike.

Extra Añejo за 44 400 гривен Фото: Cincoro

В ассортименте бренда есть 4 предложения: Blanco, Reposado, Añejo и Extra Añejo. Последняя стоит 44 400 гривен и выдерживают ее в бочках из бурбона 40-44 месяца. Поэтому вкус не без "деревянных" нот интенсивного дуба. Но есть и легкий привкус агавы, карамели и ванили.

А если вы любите текилу, то вам стоит прочитать статью о популярных алкогольных мифах. Там мы с экспертом разобрались, что правда и где фейк.

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