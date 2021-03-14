У кого из знаменитостей есть своя текила и чья более востребована
Прайс "звездной" текилы стартует от 800 гривен
Недавно Кендалл Дженнер объявила о создании собственного бренда текилы "818". Поэтому мы не могли не вспомнить и о других селебрити, которые сделали аналогичный напиток и дали возможность поклонникам попробовать свой талант на вкус. Словом, собрали топ напитков с аналогичным потенциалом, как и у их креаторов.
Кстати, текила – хороший подарок для друзей на праздники. А если они не пьют, то переходите на наш весенний календарь, там найдете различные варианты подарков для родных.
Вариант для тех, кто хотел бы почувствовать себя владельцем Tesla (но в формате текилы). Потому что компания Илона Маска произвела фурор в алкогольной индустрии, создав собственный напиток. Дебют запомнили все, но многим не повезло – партию напитка раскупили за считанные часы, несмотря на высокую стоимость в 6 900 гривен. Хотя продавали максимум 2 бутылки в одни руки.
Премиальная бутылка со 100% агавы и выдержана во французских дубовых бочках. Если подфартит попробовать, то вы почувствуете вкус сухофруктов с ванильным бэкграундом. И в завершение – сбалансированный микс перца и корицы, который дополняет напиток. Именно такая на вкус Tesla от Илона Маска.
Актер настолько любил пить текилу с другом Ренде Гербером, что они решили создать собственный бренд напитка. А почему бы и нет? Casamigos переводится как "дом для друзей", их товарищи и были первыми тестировщиками текилы. Но впоследствии актер начал продвигать текилу в люди и она "разлетелась". Как сообщает CNBC, он получил титул самого высокооплачиваемого актера в мире. Так как заработал 239 миллионов долларов за год (с 2017 по 2018). Правда, не на актерстве, а на Casamigos Tequila.
Дизайн бутылки – обычный, а концепт с изюминкой. Один из процессов создания продукта – брожение, которое в рецептуре занимает 80 часов. А средняя текила ферментируется в течение 48 часов. В результате вкус Casamigos отличается от привычной классики.
Предлагает Джордж Клуни в собственной коллекции четыре текилы: Blanco, Reposado, Mezcal и Anejo. Стоит арсенал от 1200 до 2000 гривен. Это дешевле, чем у Илона Маска, хотя у обеих аналогичная емкость – 750 мл. И самая дорогая стоит 2 000 гривен – Mezcal. На вкус травяная, но с нотками дыма и фруктов. В аромате ощутим черный перец, а также дым.
Еще один актер и певец, который съемки любит так сильно, как и текилу, – Ник Джонас. Он создал бренд совместно с Джоном Варватосом – американским дизайнером.
Их текила по вкусу сочетает в себе травянистые и землистые ароматы, а также фруктовые ноты агавы. Рецептура текилы создана мастером-профессионалом Артуром Фуэнтесом. Его еще называют "крестным отцом текилы", пишут на официальном сайте Villa One. В ассортименте есть три разновидности текилы: Silver, Reposado и Añejo. Цены колеблются на бутылку от 1250 до 1400 гривен.
Актер из "Форсажа" в 2020 году запустил собственный бренд текилы с командой. Слоган бренда – "Текила, которая принадлежит людям". Цитата сразу мотивирует думать, что это бюджетная алкогольная история. И действительно, она дешевле, чем у предыдущих звезд, – от 830 до 915 гривен. И за год времени они продали 300 тысяч 9-литровых Teremana, что стало крупнейшим запуском в истории. Даже Джордж Клуни продал меньше текилы за год – 200 тысяч, о чем и писал "Рок" в своем Twitter.
В ассортименте "Рока" найдете Teremana Blanco и Teremana Reposado. Как ни странно, текила – любимый алкоголь актера. Создав собственный бренд с доступной ценой, он хотел, чтобы люди пили качественный алкоголь, в концепцию которого он вложил душу.
Кстати, на украинских сайтах Teremana можно было приобрести. Правда, сейчас полный солд аут, вангуем, это поклонники "Форсажа" постарались.
Бывший баскетболист запустил собственный бренд текилы с экс-игроками НБА. Cincoro позиционируют как премиальную линейку и она одна из самых дорогих: максимальный прайс которой 44 400 гривен, самая дешевая стоит - 1 900 гривен.
Бутылку в форме агавы сложно не выделить на алкогольном рынке, дизайном которой занимался Марк Смит – вице-президент специальных проектов Nike.
В ассортименте бренда есть 4 предложения: Blanco, Reposado, Añejo и Extra Añejo. Последняя стоит 44 400 гривен и выдерживают ее в бочках из бурбона 40-44 месяца. Поэтому вкус не без "деревянных" нот интенсивного дуба. Но есть и легкий привкус агавы, карамели и ванили.
А если вы любите текилу, то вам стоит прочитать статью о популярных алкогольных мифах. Там мы с экспертом разобрались, что правда и где фейк.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное