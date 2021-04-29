Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Напиток со вкусом моря! В Италии создали дополнение для коктейлей из воды Средиземных глубин

Сегодня, 08:05

Ее создали, чтобы пробудить воспоминания итальянского лета в памяти через глоток напитка

Итальянский производитель Memento безалкогольного спиртного создал напиток Blue, в основе которого – вода Средиземного моря. Об этом пишет The Spirits Business.

Фото: The Drinks Business

Blue – третья безалкогольная единица в ассортименте бренда. В ее основе вода из Средиземного моря, мускатный шалфей, чабер и орегано. Ключевая идея новой единицы – глотком напомнить людям о лете в Италии.

На вкус напиток из травяными нотами и легкой текстуры, по словам креаторов он – "свежий и пряный, с нотами морской пены и маквиса". Blue рекомендуют добавлять в коктейли.

Новая бутылка безалкогольного напитка для истинных ценителей здорового образа жизни, потому что не содержит глютена, сахара, лактозы и есть веганской.

Цена за единицу Blue от Memento (700 мл) – 36 долларов.

Мы также рассказали сколько длится эффект эйфории после употребления каннабиса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
17 лучших виски 2021 года - их должны знать ценители напитка В Великобритании запретили использовать визуализацию каннабиса на алкоголе Оккупанты лихорадочно ищут воду для Крыма - теперь и под Азовским морем Пить или не пить: действительно ли нам нужно 2 литра воды в день?
вода коктейли алкоголь алкогольные традиции
Реклама

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям

Популярные статьи

Вчера, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Вчера, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Когда больные ковидом наиболее заразны
Когда больные ковидом наиболее заразны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять