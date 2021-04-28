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Легендарный "Космополитен": что необходимо знать о коктейле, который обожает Кэрри Брэдшоу

Сегодня, 20:36

Вы удивитесь, потому что в истории коктейля замешаны геи, известный журнал и недовольные бармены

Любите попивать "Космополитен" на вечеринках? Мы расскажем о важном, что следует помнить любителям "Космо". О замешанном в создании рецепта гей-сообществе, барменах, которые не любили его готовить, и сериале-популяризаторе напитка.

Коктейль создали с акцентом на женщин

Версий, кто изобрел рецепт, несколько. История – она такая, вспомните только популярное виски и аристократический коньяк, в которых тоже не единственная интерпретация создания. Одну из версий креаторства "Космополитен" приписывают бармену из Флориды Шерил Кук в 1985-1986 годах. Она вдохновилась коктейлем "Мартини", так как увидела, что женщины заказывают его из-за эстетического бокала, который дополняет их образы. Но "сухая" рецептура не всем нравилась.

В 1988 году она вернулась к идее, когда увидела первые завезенные ящики водки Absolut Citron в бар. Женщина хотела создать сладкую версию и добавила кроме водки Rose's lime juice (сладкий сок лайма), клюквенный сок и ликер "Трипл Сек". Бармен из Нью-Йорка Тоби Чеккини усовершенствовал ее рецептуру в баре на Манхэттене – заменил Rose's lime juice на обычный сок лайма, а "Трипл Сек" на ликер "Куантро".

Название коктейля = одноименный журнал

Бармен из Флориды Шерил Кук, которая упомянута выше назвала коктейль в честь популярного журнала "Космополитен". В одном коктейле она хотела отразить концепцию и дизайн издания о женщинах. И, ей это удалось! Конечно, его пьет не только женская часть населения. Оба факта – предсказуемы, не так ли?

Кэрри Брэдшоу – популяризатор коктейля

"Космополитен" стал популярен в конце 90-х годах после дебюта во втором сезоне сериала "Секс и город". Кэрри Брэдшоу – еще та его поклонница! И фанатам тоже хотелось попробовать, какая жизнь героини на вкус. Без разочарований не обошлось, потому что актриса в сериале на съемках пила не традиционный напиток, а окрашенную воду.

Можно ее понять, потому что за 6 сезонов, где коктейль "светится" в большинстве сериях было бы сложно не спиться! Хотя он и был фейковым, но ее "реклама" сработала на максимум. И человечество идентифицирует данный коктейль, как любимым Керри.

"Космополитен" – коктейль для геев

И не удивляйтесь! Сначала его идентифицировали гейским напитком. Историки отмечают, что он появился и был популярным в одном из гей-баров Сан-Франциско в 1960 годах. У Кэрри Брэдшоу есть много друзей нетрадиционной ориентации, поэтому питье его в течение сериала только дополняло ее образ. Есть еще версия, что именно геи привезли идею напитка с Провинстауна, где массово выращивают клюкву (она есть в составе коктейля).

Его "ненавидели" бармены

После появления легендарного "Космополитена" в сериале "Секс и город", бармены мира начали ненавидеть данный напиток. Потому за вечер они могли готовить все время один и тот же рецепт в течение смены. Соответственно, он им надоел. Но поклонников культовой ленты это мало интересовало – им хотелось почувствовать стиль жизни актеров на вкус, особенно Кэрри Брэдшоу.

"Особый" день для коктейля – 7 мая

Если вы любите "Космополитен", то обведите 7 мая красным кружочком в календаре. Потому традиционно празднуют его день рождения в указанную дату. Идеальный план – приготовить дома "Космополитен", включить сериал "Секс и город", пригласить друзей и наслаждаться праздником.

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