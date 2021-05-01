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5 вкусных вин мая до 400 гривен, которые стоит попробовать

Сегодня, 18:45

Не только бюджетно, но и вкусно

Сезон пикников и теплых вечеров за бокалом вина стартовал! Поэтому мы с профессиональным сомелье Анной-Евгенией Янченко подобрали линейку из пяти вкусных вин. Ибо знаем, что бутылка сухого потенциально будет в списке продуктов на уикенд. Но теперь можете не гадать, какую именно единицу выбрать, потому что мы поделились лучшими винами в диапазоне до 400 гривен.

Анна-Евгения Янченко
Анна-Евгения Янченко
Фото: Instagram: anna_eugenia_wine

Первое – Malbec Bordeaux

Дебютная позиция – это элегантное сухое красное Malbec Bordeaux из региона Бордо от Chateau Lalibarde. Напомним, что вина с минимальным содержанием сахара – это тренд последних лет. В его основе виноград сорта мальбек, а на вкус это сдержанная фруктовая история. Попробуйте и будьте в тренде!

Malbec Bordeaux за 220 гривен
Malbec Bordeaux за 220 гривен
Фото: скриншот

Цена – ориентировочно 220 гривен .

Второе – Pastoral

Этот вариант вина из Молдавии от Bostavan понравится любителям сладких фруктов, потому что они здесь ярко выражены. Так, Pastoral он такой! Заметьте, что доминируют черные ягоды и ноты джема. Если вы не сладкоежки, то выберите другие предложения с характером.

Pastoral за 100 гривен
Pastoral за 100 гривен
Фото: скриншот

Цена – ориентировочно 100 гривен.

Третье – Purcari 1827

Это также позиция из Молдовы от Bostavan! Purcari имеет насыщенный сладкий вкус, если не любите сухое вино, то потенциально можете оценить этот вариант. Также вино богатое на аромат сливы, на вкус ощутимы черные ягоды, шоколадные оттенки и бальзамические ноты. По консистенции оно густое и тягучее. Послевкусием успеете насладиться в полной мере, потому что оно не исчезнет сразу ...

Purcari 1827 за 270 гривен
Purcari 1827 за 270 гривен
Фото: скриншот

Цена – ориентировочно 270 гривен.

Четвертое – Chianti Classico

Chianti Classico от Castello di Radda – сухое красное вино из региона Тосканы и подрегиона Классико. Это свидетельствует о том, что его виноградник существует еще со времен средневековья. Словом, купите бутылку и пить историю в прямом смысле слова. В первом глотке почувствуете вишнево-сливовый вкус, который будет сбалансирован и бархатного цвета.

Chianti Classico за 370 гривен
Chianti Classico за 370 гривен
Фото: скриншот

Цена – ориентировочно 370 гривен.

Пятое – Cahors AOC Probus 2009

И завершает подборку вкусных вин – Cahors AOC Probus 2009 от Jean-Luc Baldes из Франции, региона Квор. Это суровая на вкус история, потому что его сухость не все поймут. Любителям сладких вариантов лучше выбрать другое вино. Оно насыщенное, концентрированное и имеет приятный фруктовый аромат черной смородины и сливы.

Cahors AOC Probus 2009 за 380 гривен
Cahors AOC Probus 2009 за 380 гривен
Фото: скриншот

Цена – ориентировочно 380 гривен.

Советы

  • Если планируете все же выбирать вино самостоятельно, то прочтите предыдущую статью об "умном" приобретение этого напитка. Там сомелье Анна-Евгения Янченко поделилась полезными инстайтами, которые застрахуют вас от возможных разочарований после купленного вина.
  • Если хотите за один вечер попробовать несколько вариантов с нашей подборки бюджетных вин и выбрать одно самое лучшее – пересмотрите гайд-лист для проведения дегустаций. Там сомелье Иван Перчеклий рассказал об основных шагах, которые помогут почувствовать вкус напитка на максимум и найти "свое" вино.

Недавно мы рассказали, как правильно выбирать и пить коньяк.

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