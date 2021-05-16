Как приготовить любимое сливочное пиво Гарри Поттера – делимся рецептами

Узнаете не только классический безалкогольный вариант, но и алкогольный

Алкогольные предпочтения киноактеров иногда удивляют! Но хочется попробовать и протестировать их на себе. О любимых коктейлях Джеймса Бонда вы уже знаете, а сегодня поговорим о рецепте сливочного пива, которым лакомился Гарри Поттер.

Рон и Гарри пьют сливочное пиво Фото: Pinterest

Спойлер: в конце статьи вас ждет вкусный бонус!

Классический рецепт

В городке Хогсмид был бар "Три метлы", который обожали студенты Хогвартса за его легендарное сливочное пиво. Помните? Конечно, оно безалкогольное, но изюминка в другом! И когда просматриваешь рецептуру, то возникает вопрос – "После питья точно не слипнется?". Не спрашивайте, откуда такой вывод, читайте рецепт и сами все поймете.

Ингредиенты:

½ л. вишневого лимонада; 2 шт. яичного желтка; 60 г сахара; 1 ст. л. сливочного масла; Специи: имбирь, гвоздика и мускатный орех по вкусу.

Сливочное пиво Фото: Pinterest

Способ приготовления:

В кастрюлю налейте лимонад, специи и поставьте смесь на маленький огонь; В отдельной посуде взбейте желток с сахаром и добавьте смесь в кастрюлю; Напиток в процессе постоянно перемешивайте и доведите до кипения; Добавьте в напиток сливочное масло и размешайте; Перелейте в бокал и наслаждайтесь напитком.

Как вам безалкогольная и "немножко" сладкая версия сливочного пива с Поттерианы? Бесспорно, как десерт (по вкусу тоже), но есть для вас и алкогольная интерпретация.

Алкогольное сливочное пиво

Эта версия пива для ценителей Поттерианы с опытом! Если вам меньше 18 лет и вы за лайфстайл без алкоголя – выберите первый вариант. Но даже дебютную рецептуру сложно назвать безопасной для людей, которые за здоровый образ жизни. Вспомните количество сахара ...

Гермиона пьет сливочное пиво Фото: Pinterest

Ингредиенты:

300 мл эля; 2 желтка; 1 ст. л. сахара; 2 щепотки имбиря, мускатного ореха и гвоздики; 20 г. сливочного масла.

Способ приготовления:

Эль налейте в кастрюлю со специями и поставить на легкий огонь, но не кипятите; Желтки взбейте с сахаром, добавьте в нагретый эль и перемешайте; Добавьте сливочное масло и взбейте напиток до появления густой пены.

Рекомендуют пиво подавать горячим, как любили его пить актеры Поттерианы.

Бонус-рецепт коктейля "Сливочное пиво"

Приготовили для вас еще одну вариацию сливочного пива, которую оценил би Гарри Поттер. В случае, если не понравится пиво, или же захотите попробовать что-то новенькое.

Сливочное пиво Фото: Pinterest

Ингредиенты:

0, 5 м сладкой воды "Крем-сода"; 30 мл водки (можно со сладкими миксами) 60 мл ликера De Kuyper Butterscotch; Взбитые сливки по вкусу; Сироп "Баттерскотч" по вкусу; До 5 кубиков льда.

Способ приготовления:

Наполните шейкер кусочками льда; Добавьте ко льду "Крем-соду", водку, ликер и перемешайте; Вылейте полученную смесь через сито в бокал.

Способ приготовления крема:

В сосуде смешайте взбитые сливки с сиропом; Сверху бокала разместите полученную смесь.

После наслаждайтесь вкусом и магией в одном бокале!

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