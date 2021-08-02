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5 концертов августа в Киеве, которые стоит посетить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
2 августа, 13:15
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Хотите попасть на звездный концерт в последний месяц лета, но не знаете какой выбрать? В подборке мы расскажем об ивентах на любой вкус!
5 концертов августа в Киеве, которые стоит посетить
5 концертов августа в Киеве, которые стоит посетить

Интересно, какой выберете вы: группы "Бумбокс", Onukа, Jamala, Натальи Могилевской или Александра Пономарева?! Смотрите также календарь лайфхаков от Life Сегодня, где мы рассказали, как провести последний месяц лета весело и незабываемо.

Как насчет концерта группы "Бумбокс"?

Немного лирики в последний месяц лета никому не помешает. Приходите вживую послушать "Бумбокс", если хотите вернуться в приятную ностальгию вместе с песнями "Солнца не видно", "Люди" и другими композициями. Новыми хитами Андрей Хлывнюк с командой также удивит!

Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа
Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа / Фото: пресс-служба

Когда: 19 августа в 18:00.

Где: в комплексе Osocor Residence на ул. Виноградной, 2.

Цена билета: от 999 гривен.

Следующий – концерт Натальи Могилевской!

Не любите лирику, а наоборот предпочитаете драйв и энергетику, которые мотивирует танцевать? Приходите на концерт Натальи Могилевской. Звезда выступит на сцене, которая размещена на воде под открытым небом, а вы получите новый опыт. Согласитесь, что концерты такого формата – редкость, а не мейнстрим.

Концерт Натальи Могилевской состоится 14 августа
Концерт Натальи Могилевской состоится 14 августа / Фото: пресс-служба

Когда: 14 августа в 20:00.

Где: в отеле Bakkara River Party на ул. Венецианский остров, 1.

Цена билета: от 500 гривен.

И концерт группы Onuka посетите!

Как насчет дебютного сольника Onuka в 2021 году? Группа исполнит композиции из нового альбома KOLIR, а также хиты, которые давно стали легендарными. Время услышать Time, Misto, Vidlik вживую, а также песни команды с последнего альбома. Возможно, именно они станут вашими любимыми!

Концерт группы Onuka состоится 27 августа
Концерт группы Onuka состоится 27 августа / Фото: instagram.com/onukaofficial

Когда: 27 августа в 19:00.

Где: в КВЦ "Парковом" на ул. Парковая дорога, 16 а.

Цена билета: от 640 гривен.

И августовский концерт Jamala посетите!

Концерты Jamala – это мурашки по телу от первой и до последней песни. На Atlas Weekend звезда сделала сюрприз зрителям и спонтанно к ней присоединилась Alyona Alyona, чтобы исполнить "Жалі" и "Забирай". Стоит ожидать похожие сюрпризы и на августовском концерте. И, конечно, много эмоций и искренности, а также live-презентацию двух новых альбомов.

Концерт Jamala состоится 28 августа
Концерт Jamala состоится 28 августа / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Когда: 28 августа в 20:00.

Где: в Ботаническом саду им. М. М. Гришка, ул. Тимирязевская, 1.

Цена билета: от 450 гривен.

И на десерт – концерт Александра Пономарева!

Если вы любите романтическую атмосферу, то посетите концерт Александра Пономарева. Певец исполнит легендарные песни в сопровождении симфонического оркестра, рок-музыкантов и хора. А еще услышите новую программу "Невероятная". К слову, прайс на концерт этого певца стартует от 390 гривен, а это самая низкая цена в нашей подборке.

Концерт Александра Пономарева состоится 15 августа
Концерт Александра Пономарева состоится 15 августа / Фото: пресс-служба

Когда: 15 августа в 20:00.

Где: в КВЦ "Парковом" на ул. Парковая дорога, 16 а.

Цена билета: от 390 гривен.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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