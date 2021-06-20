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Как Притула, Ризатдинова и Джамала болеют за сборную Украины на Евро-2020. Мы разузнали

Сегодня, 09:00

Узнайте, как и с кем за украинских футболистов болеют телеведущий Сергей Притула, гимнастка Анна Ризатдинова и певица Джамала на чемпионате Европы

Как украинские звезды болеют за украинскую сборную на Евро-2020
Как украинские звезды болеют за украинскую сборную на Евро-2020
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula, instagram.com/anna_rizatdinova, instagram.com/jamalajaaa

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) в самом разгаре. Украинская сборная уже успела сыграть два матча группового этапа – с Нидерландами (13 июня) и с Северной Македонией (17 июня). В последнем нашим футболистам удалось одержать победу, обыграв сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

21 июня Украина сразится со сборной Австрии – по итогам матча станет известно, пройдет ли украинская сборная в 1/8 финала чемпионата.

Life Сегодня расспросили украинских знаменитостей, как и с кем они смотрели предыдущие футбольные матчи на чемпионате Европы.

Сергей Притула

Не секрет, что известный телеведущий Сергей Притула – большой фанат футбола и всегда поддерживает украинскую сборную во время важных матчей. Этот раз не стал исключением. Матч Украины и Нидерландов, который состоялся 13 июня, Притула смотрел в Кривом Роге.

"Обычно я смотрю матчи на трибуне. За сборную объездил много матчей по всей Европе: от Афин и Рейкьявика до Лондона и Минска. А на секторе – все мы братья и сестры под номером 12. Так сложились обстоятельства, что на этот раз был не в секторе. Но, конечно, болел за наших! Ночь меня застала в Кривом Роге, поэтому матч сборной был просмотрен именно там в довольно "трушной" среде криворожских "олдскульщиков", – делится с нами ведущий Нового канала.

Сергей Притула болеет за украинскую сборную
Сергей Притула болеет за украинскую сборную
Фото: facebook.com/serhiyprytula

После матчей, по словам Сергея, у него долго восстанавливаются голосовые связки.

"Ну а как же тогда не вопить?" – улыбается ведущий.

Анна Ризатдинова

За украинских футболистов известная гимнастка, призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова болеет дома, со своим сыном Романом.

"Я болела дома, с Ромочкой. Мне удалось получить долгожданную футболку сборной, и у нас была максимально спортивная атмосфера", – рассказывает Анна.

Анна Ризатдинова болеет за сборную Украины с сыном Романом
Анна Ризатдинова болеет за сборную Украины с сыном Романом
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

По слова Ризатдиновой, за будущим матчем Украины она будет следить обязательно.

"Я очень хорошо помню Евро-2012, мы тогда были на сборах в Алуште, готовились к Олимпийским играм. Помню, как мы изнеможенные приходили в отель, и все равно смотрели матч, болея за нашу сборную. Это эмоции просто колоссальные, особенно перед Олимпиадой", – признается Life Cегодня спортсменка.

По словам Анны, она любит масштабные соревнования, и не только в спортивной сфере.

"Болела за Джамалу, когда она выиграла на "Евровидении". Люблю такие мероприятия, которые объединяют всю страну – меня это очень заряжает и мотивирует", – объясняет Ризатдинова.

Джамала

Кстати, Джамала тоже активно поддерживает наших футболистов.

"Футбольный эксперт из меня никакой, но болею за наших я изо всех сил! Конечно, с моим графиком не так просто найти время на просмотр футбольных матчей. Но важнейшие все же стараюсь смотреть. Недаром когда-то я была послом сборной", – делится с нами певица.

Джамала ждет новую форму сборной Украины по футболу
Джамала ждет новую форму сборной Украины по футболу
Фото: instagram.com/jamalajaaa

И, конечно же, как и многие другие, артистка не против получить новую футбольную форму украинской сборной.

"Поддерживаю, болею, посылаю энергию победы украинцам и жду новую крутую форму сборной", – смеется Джамала.

Болеть за любимую команду на чемпионате Европы – это отличное времяпрепровождение, но если вы ищете еще больше интересных вариантов того, как провести это лето, то эти 10 крутых идей точно для вас.

Ранее мы рассказывали, как звезды готовились к лету.

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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