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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Лучшие моменты Atlas Weekend-2021: то, что точно войдет в историю

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
12 июля, 18:53
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Фестиваль за неделю посетило более 600 тыс. человек! Самыми интересными выступлениями удивила Тина Кароль, Меладзе, Верка Сердючка и группа Go_A. И неожиданно для всех на мероприятие снимали фильм, а еще вывели коня на сцену
Как прошел Atlas Weekend-2021
Как прошел Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

Долгожданный Atlas Weekend завершился! Исполнено сотни песен, пройдено десятки километров по территории ВДНХ и получено шквал эмоций, которые вряд ли вызовет другой украинский фестиваль. В статье мы напомним интересные моменты, которыми запомнилось мероприятие в 2021 году. От кибершоу Тины Кароль к съемкам фильма и коня на сцене. Если вы были участником, то вы почувствуете приятную ностальгию.

Сцену "разорвали" до мурашек по телу Тина Кароль, Меладзе, Верка Сердючка и Go_A

Первый выход, который "разорвал" сцену и оправдал многообещающие анонсы – Тины Кароль. Ведь кто еще выезжал на сцену на мотоцикле ?! Кроме экстрим-транспорта и водопада, певица удивила питоном, которого ей поставили на плечи, когда она пела песню "Ніжно". Такой шаг вызвал неоднозначные реакции. Его назвали плагиатом. Ведь она повторила перформанс со змеей, как Бритни Спирс в 2002 году на одном из концертов. И, конечно, зрители оценили луки певицы. Потому что одежды на ней становилось все меньше: вначале она была в строгом классическом костюме, а в конце – прозрачном платье.

Тина Кароль на Atlas Weekend
Тина Кароль на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Но необязательно устраивать кибершоу, чтобы тебя услышали и отреагировали одним словом – "вау". Это подтвердила группа Go_A, которую оставили на десерт . Их выступление состоялось 11 июля. Без инсталляций и постановок артисты "разорвали" не только сцену, но и сердца поклонников. Солистка группы во время исполнения последней песни "Шум" спустилась на поле к зрителям. Словом, осуществилась мечта поклонников, которые грезили, чтобы спеть в один микрофон с Катей, потанцевать, сфотографироваться или просто дать пять. Их выступление – это еще одно подтверждение того, что коннект между артистом и зрителем важнее, чем дорогие инсталляции на сцене.

Go_A на Atlas Weekend
Go_A на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Красиво вошел в историю Atlas Weekend и Валерий Меладзе . Хотя микрофон у певца в течение выступления ломался трижды, и его недовольство было заметно на экранах, но поклонники поддерживали артиста на все 100%! Словом, их было тысячи, половина из которых подпевала все песни. В случае если бы микрофон не заработал, они провели концерт и без самого Меладзе. В конце выступления к звезде присоединилась легендарная "ВИА Гра". Они исполнили хиты "Океан" и "Притяженья больше нет". В этот момент зрители были приятно удивлены, потому что для многих выход группы – это сюрприз. Ибо его не анонсировал Atlas Weekend, а только "ВИА Гра" в своем Инстаграме.

Валерий Меладзе на Atlas Weekend
Валерий Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Поклонники Валерия Меладзе на Atlas Weekend
Поклонники Валерия Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Но однозначно звездой всего лайнапа была Верка Сердючка со своим бэндон. Момент, который не забудут зрители, произошел в конце выступления. Артист снял легендарную звезду с головы и попросил гостей фестиваля загадать желание. Согласитесь, что такой "ход" – нетипичный перформанс для исполнителя. Разорвал так разорвал! И признался, что скучал по Atlas Weekend, ибо последнее его выступление было еще в 2017-м. Кстати, кроме песен со сцены, звучали шутки. Верка Сердючка потролила "ВИА Гру", сказала, что сначала не узнала девушек и подумала, что это зрительниц фестиваля на сцену пригласили.

Верка Сердючка на Atlas Weekend Verka S
Верка Сердючка на Atlas Weekend Verka S / Фото: Atlas Weekend

Melovin сделал каминг-аут, которым замотивировал других на откровенность

Не выступлениями единственными! Мир еще долго будет говорить о Melovin. Во время его выступления едва ли не в первый раз в истории украинской сцены состоялся каминг-аут. Певец поцеловал девушку со своей танцподдержки, а потом парня. Неожиданный шаг вызвал двусмысленные реакции в Сети и среди зрителей. Одни поддерживали, как Филипп Киркоров, другие – хейтилы. А третьи – хотели попробовать на себе! Как Потам с Позитивом, которые 6 июля повторили каминг-аут. Но, вероятно, в формате троллинга. Интересно, будут ли похожие "приколы" на Atlas Weekend-2022? Хорошо, что зрители уже психологически готовы увидеть похожую ситуацию на сцене.

Филипп Киркоров прокомментировал камингаут MELOVIN
Филипп Киркоров прокомментировал камингаут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Каминг-аут Потапа и Позитива
Каминг-аут Потапа и Позитива / Фото: скриншот

Фестиваль посетило тысячи поклонников украинской музыки

Первый день фестиваля посетило 133 тыс. участников! Представляете? 133 тыс. сердец бились в унисон под украинские песни, которых было большинство в лайнапе. И каждый день новая цифра радовала, а эмоции гостей для организаторов воспринимались как "спасибо". Своим посещения они доказали, что украинская музыка – это круто! И что Atlas Weekend могут "держать" не только зарубежные артисты, но и отечественные звезды. Но все же фестиваль в 2022 году обещают провести с участием артистов со всего мира. Мероприятие в 2021 году запомнится всем, как шоу, которое состоялось под влиянием коронавирусных обстоятельств. Но ситуация не сломала его, а наоборот показала потенциал украинских артистов, профессионализм организаторов и преданность слушателей. К слову, за неделю проведения фестиваля счетная система ВДНХ зафиксировала более 600 тыс. посещений территории. В социальной сети мероприятия отметили, что это рекорд за всю историю!

133 тыс.человек в первый день Atlas Weekend
133 тыс.человек в первый день Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Гости Atlas Weekend-2021
Гости Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

На фестивале снимали фильм, где Atlas Weekend – один из "героев"

В течение всего фестиваля снимали украинский фильм. И тысячи участников мероприятия попали в кадр. А больше всего повезло гостям, которые присутствовали 11 июля возле главной сцены. Ведь после выступления The Hardkiss, снимали один из фрагментов фильма. И гости, которые были у сцены повторяли движения формата флешмоб и попали в кадр. И не без звезд – на сцену вышли Alyona Alyona, Наталья Жижченко из группы Onukа, Артем Пивоваров и Юлия Санина с The Hardkiss, которые исполнили песню. На площадку даже лошадь вывели. Представляете? В этот момент гостям фестиваля стало понятно, что на Atlas Weekend возможно все.

Съемка украинского фильма на Atlas Weekend
Съемка украинского фильма на Atlas Weekend / Фото: Сегодня

Недавно мы рассказали, как прошел первый день Atlas Weekend.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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В Каннах показали украинский фильм "Бабий Яр. Контекст"

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Цитата дня

У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло.

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