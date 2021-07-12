Лучшие моменты Atlas Weekend-2021: то, что точно войдет в историю

Фестиваль за неделю посетило более 600 тыс. человек! Самыми интересными выступлениями удивила Тина Кароль, Меладзе, Верка Сердючка и группа Go_A. И неожиданно для всех на мероприятие снимали фильм, а еще вывели коня на сцену

Как прошел Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

Долгожданный Atlas Weekend завершился! Исполнено сотни песен, пройдено десятки километров по территории ВДНХ и получено шквал эмоций, которые вряд ли вызовет другой украинский фестиваль. В статье мы напомним интересные моменты, которыми запомнилось мероприятие в 2021 году. От кибершоу Тины Кароль к съемкам фильма и коня на сцене. Если вы были участником, то вы почувствуете приятную ностальгию.

Сцену "разорвали" до мурашек по телу Тина Кароль, Меладзе, Верка Сердючка и Go_A

Первый выход, который "разорвал" сцену и оправдал многообещающие анонсы – Тины Кароль. Ведь кто еще выезжал на сцену на мотоцикле ?! Кроме экстрим-транспорта и водопада, певица удивила питоном, которого ей поставили на плечи, когда она пела песню "Ніжно". Такой шаг вызвал неоднозначные реакции. Его назвали плагиатом. Ведь она повторила перформанс со змеей, как Бритни Спирс в 2002 году на одном из концертов. И, конечно, зрители оценили луки певицы. Потому что одежды на ней становилось все меньше: вначале она была в строгом классическом костюме, а в конце – прозрачном платье.

Тина Кароль на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Но необязательно устраивать кибершоу, чтобы тебя услышали и отреагировали одним словом – "вау". Это подтвердила группа Go_A, которую оставили на десерт . Их выступление состоялось 11 июля. Без инсталляций и постановок артисты "разорвали" не только сцену, но и сердца поклонников. Солистка группы во время исполнения последней песни "Шум" спустилась на поле к зрителям. Словом, осуществилась мечта поклонников, которые грезили, чтобы спеть в один микрофон с Катей, потанцевать, сфотографироваться или просто дать пять. Их выступление – это еще одно подтверждение того, что коннект между артистом и зрителем важнее, чем дорогие инсталляции на сцене.

Go_A на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Красиво вошел в историю Atlas Weekend и Валерий Меладзе . Хотя микрофон у певца в течение выступления ломался трижды, и его недовольство было заметно на экранах, но поклонники поддерживали артиста на все 100%! Словом, их было тысячи, половина из которых подпевала все песни. В случае если бы микрофон не заработал, они провели концерт и без самого Меладзе. В конце выступления к звезде присоединилась легендарная "ВИА Гра". Они исполнили хиты "Океан" и "Притяженья больше нет". В этот момент зрители были приятно удивлены, потому что для многих выход группы – это сюрприз. Ибо его не анонсировал Atlas Weekend, а только "ВИА Гра" в своем Инстаграме.

Валерий Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Поклонники Валерия Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Но однозначно звездой всего лайнапа была Верка Сердючка со своим бэндон. Момент, который не забудут зрители, произошел в конце выступления. Артист снял легендарную звезду с головы и попросил гостей фестиваля загадать желание. Согласитесь, что такой "ход" – нетипичный перформанс для исполнителя. Разорвал так разорвал! И признался, что скучал по Atlas Weekend, ибо последнее его выступление было еще в 2017-м. Кстати, кроме песен со сцены, звучали шутки. Верка Сердючка потролила "ВИА Гру", сказала, что сначала не узнала девушек и подумала, что это зрительниц фестиваля на сцену пригласили.

Верка Сердючка на Atlas Weekend Verka S / Фото: Atlas Weekend

Melovin сделал каминг-аут, которым замотивировал других на откровенность

Не выступлениями единственными! Мир еще долго будет говорить о Melovin. Во время его выступления едва ли не в первый раз в истории украинской сцены состоялся каминг-аут. Певец поцеловал девушку со своей танцподдержки, а потом парня. Неожиданный шаг вызвал двусмысленные реакции в Сети и среди зрителей. Одни поддерживали, как Филипп Киркоров, другие – хейтилы. А третьи – хотели попробовать на себе! Как Потам с Позитивом, которые 6 июля повторили каминг-аут. Но, вероятно, в формате троллинга. Интересно, будут ли похожие "приколы" на Atlas Weekend-2022? Хорошо, что зрители уже психологически готовы увидеть похожую ситуацию на сцене.

Филипп Киркоров прокомментировал камингаут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Каминг-аут Потапа и Позитива / Фото: скриншот

Фестиваль посетило тысячи поклонников украинской музыки

Первый день фестиваля посетило 133 тыс. участников! Представляете? 133 тыс. сердец бились в унисон под украинские песни, которых было большинство в лайнапе. И каждый день новая цифра радовала, а эмоции гостей для организаторов воспринимались как "спасибо". Своим посещения они доказали, что украинская музыка – это круто! И что Atlas Weekend могут "держать" не только зарубежные артисты, но и отечественные звезды. Но все же фестиваль в 2022 году обещают провести с участием артистов со всего мира. Мероприятие в 2021 году запомнится всем, как шоу, которое состоялось под влиянием коронавирусных обстоятельств. Но ситуация не сломала его, а наоборот показала потенциал украинских артистов, профессионализм организаторов и преданность слушателей. К слову, за неделю проведения фестиваля счетная система ВДНХ зафиксировала более 600 тыс. посещений территории. В социальной сети мероприятия отметили, что это рекорд за всю историю!

133 тыс.человек в первый день Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Гости Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

На фестивале снимали фильм, где Atlas Weekend – один из "героев"

В течение всего фестиваля снимали украинский фильм. И тысячи участников мероприятия попали в кадр. А больше всего повезло гостям, которые присутствовали 11 июля возле главной сцены. Ведь после выступления The Hardkiss, снимали один из фрагментов фильма. И гости, которые были у сцены повторяли движения формата флешмоб и попали в кадр. И не без звезд – на сцену вышли Alyona Alyona, Наталья Жижченко из группы Onukа, Артем Пивоваров и Юлия Санина с The Hardkiss, которые исполнили песню. На площадку даже лошадь вывели. Представляете? В этот момент гостям фестиваля стало понятно, что на Atlas Weekend возможно все.

Съемка украинского фильма на Atlas Weekend / Фото: Сегодня

Недавно мы рассказали, как прошел первый день Atlas Weekend.