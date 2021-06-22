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Тина Кароль объяснила, почему не выступает в России и связала это с самоидентификацией

Сегодня, 10:57

Украинская певица продолжает давать интервью в Казахстане, куда отправилась презентовать свой новый альбом

Тина Кароль рассказала, почему не ездит с концертами в Россию
Тина Кароль рассказала, почему не ездит с концертами в Россию
Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль отправилась в Алматы, где раздает интервью на местных телеканалах. Накануне мы публиковали ее признания о личной жизни и деньгах, а на этот раз певица высказалась о гастролях в России.

А мы перед этим хотим рассказать о путешествии по Украине, вернее, поездке по невероятным местам вокруг Киева на электрокаре Jaguar – это было захватывающе!

Кароль связывает выступления в РФ с самоидентификацией. По словам певицы, ей, как украинской артистке, не нужны "посредники", намекнула она на российскую сцену.

"Я певица из Украины, приехала в Казахстан. Мы не ездим в Россию, хотя у меня много там поклонников. Вы ждете нас, и мы ждем вас, потому что мы знаем свою самоидентификацию. Такой промотур объяснит всем нам, и вашим артистам Казахстана, что мы ждем их в Украине. Нам не нужны посредники, мы умеем коммуницировать друг с другом", – сказала Тина Кароль в интервью для MUZZONE TV.

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Она добавила, что многие исполнители из Казахстана живут в Москве, но ей хотелось бы, чтобы они оставались в своей стране и творили на благо родине.

В своем другом интервью Тина говорила, что остается в своей стране не из-за политики, а чтобы радовать украинцев. Кроме того, у себя дома, считает Кароль, артист чувствует себя сильнее, чем где-либо.

Ранее Тина Кароль призналась, что не знает, нужны ли ей новые отношения и что она готова полюбить.

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