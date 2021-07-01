Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

У группы Onuka состоится сольный концерт в Киеве: когда, где и какая цена билета

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
1 июля, 15:27
Копировать ссылку
Это будет их дебютный сольник в 2021 году, проведут его на смотровой площадке, а цена билетов стартует от 640 гривен
/ Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская группа Onukа, которая известная своим исполнением украинских песен под электронную музыку устроит концерт в КВЦ "Парковом". Об этом сообщила солистка группы Ната Жижченко на странице в Instagram.

Концерт запланирован на 27 августа на 19:00. Гостей мероприятия ждет новый альбом KOLIR в исполнении Onuka. Ната Жижченко отметила, что прозвучат также хорошо знакомые песни. Поэтому поклонники группы смогут вживую насладиться Time, Misto, Vidlik и другими знаменитыми композициями.

Под анонсом концерта в Instagram, кроме положительных реакций, был еще вопрос о будущих выступлениях в Европе.

"Подскажите, планируются ли концерты в Европе?", – написал пользователь Сети. На что и получил ответ от Наты Жижченко: "Да! Но все зависит от эпидемиологической ситуации ".

/ Фото: скриншот

Недавно мы рассказали, как бесплатно попасть на Atlas Weekend-2021.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
05
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять