У группы Onuka состоится сольный концерт в Киеве: когда, где и какая цена билета

Это будет их дебютный сольник в 2021 году, проведут его на смотровой площадке, а цена билетов стартует от 640 гривен

/ Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская группа Onukа, которая известная своим исполнением украинских песен под электронную музыку устроит концерт в КВЦ "Парковом". Об этом сообщила солистка группы Ната Жижченко на странице в Instagram.

Концерт запланирован на 27 августа на 19:00. Гостей мероприятия ждет новый альбом KOLIR в исполнении Onuka. Ната Жижченко отметила, что прозвучат также хорошо знакомые песни. Поэтому поклонники группы смогут вживую насладиться Time, Misto, Vidlik и другими знаменитыми композициями.

Под анонсом концерта в Instagram, кроме положительных реакций, был еще вопрос о будущих выступлениях в Европе.

"Подскажите, планируются ли концерты в Европе?", – написал пользователь Сети. На что и получил ответ от Наты Жижченко: "Да! Но все зависит от эпидемиологической ситуации ".

/ Фото: скриншот

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