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Джамала умилила семейными фото в честь первого дня рождения сына

Сегодня, 17:12

Украинская певица крымскотатарского происхождения поделилась трогательными семейными снимками в честь первого дня рождения младшего сына

Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сегодня в семье певицы Джамалы праздник. Младшему сыну артистке Селим-Гирею исполняется годик. Джамала у себя в Instagram поделилась трогательными кадрами семейной фотосессии, которую певица устроила в честь дня рождения младшего сына.

"Я не знаю, как мы без тебя жили. Будь всегда. Хайырлы яшлар олсун (Поздравляю с днем ​​рождения) Любим", – подписала фото певица.

Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Джамала устроила фотосессию в честь первого дня рождения сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники Джамалы засыпали ее поздравлениями и пожелали малышу всего самого наилучшего.

  • "Счастья всей семье! Вы прекрасны"
  • " С днем рождения прекрасного, улыбчивого малыша Селима. Желаю крепкого здоровья, пусть всегда будет таким же радостным и счастливым. И никакие преграды не встанут на его пути",
  • "Поздравляю! Крепкого здоровья и счастливой судьбы"
  • "Замечательный сынок! Хорошая семья! Что еще для счастья нужно! Счастливы вместе!"

Как известно, Джамала и ее супруг, Бекира Сулейманов, воспитывают двоих сыновей. Старший сын родился в 2018 году.

Отметим, оба сына Джамалы получили двойные имена. Младшего назвали Селим-Гирай, а старшего – Эмир-Рахман.

Певица рассказала, Селим-Гирай – имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим понравилось мужу, а ей – Гирай. Поэтому они решили совместить и назвать в честь великого хана.

Имя Эмир-Рахман артистке приснилось. Как она объяснила, в переводе на русский Эмир означает "правитель", а Рахман – "милостивый".

Недавно Джамала сообщила, что намерена похудеть. О том, сколько певица проводит времени в зале и как худеют другие украинские звезды смотрите в видео:

Ранее мы рассказывали, что Джамала удивила поклонников новой фотосессией.

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