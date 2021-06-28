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Джамала отыграла концерт под открытым небом во время грозы и ливня (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июня, 09:10
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Певица Джамала рассказала, как прошло ее выступление в Одессе во время непогоды. Несмотря на дождь, она исполнила все запланированные песни
Джамала отыграла концерт в Одессе, несмотря на ливень и грозу
Джамала отыграла концерт в Одессе, несмотря на ливень и грозу / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала накануне выступала в Одессе, где ранее Тина Кароль сорвала свой концерт из-за дождя. 37-летняя Джа и ее команда тоже столкнулись с ненастьем, но отыграли все шоу до конца.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась с поклонниками историей ее самого, судя по описанию, фантастического шоу и фотографиями с того вечера.

Как пишет Джамала, вначале концерта было очень жарко, затем подул сильный ветер, который после сменили дождь с грозой.

"Мы плакали, смеялись, танцевали. Пугались молний, но продолжали проводить с вами время. Ведь хороший концерт — это "дело двух", комбо публики с музыкой", – отметила в публикации артистка.

Джамала добавила, что ей придется купить новый микрофон, так как старый все же сдался в непогоду и вышел из строя.

А поклонники певицы в комментариях оставили ей массу комплиментов:

  • "Самый лучший концерт в моей жизни, спасибо Джамала!"
  • "Джамала, вы крутая, суперская, сильяная"
  • "Мне кажется – это был мега крутой концерт! Момент где Джа пела "Кохаю" – это вообще какой то Эпик! Магическое действие! Гроза, ветер, дождь – все это невероятно"
Скриншот: instagram.com/jamalajaaa
Скриншот: instagram.com/jamalajaaa

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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