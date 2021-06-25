Джамала повторила образ Славы Каминской: сравниваем два фото (голосование)

Обе певицы примерили белый костюм с брюками в цветочный принт. Голосуем, кому наряд более к лице

Слава Каминская/Джамала / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, отпраздновавшая недавно первый день рождения ее младшего сына, приехала в Польшу, чтобы выступить на летнем локальном фестивале. Во время поездки она повторила образ своей коллеги по сцене Славы Каминской.

На фото, опубликованных в Instagram-профиле Джа, исполнительница позирует в топе и белом костюме с цветочными принтом. Широкие брюки и легкая рубашка – отличный вариант аутфита в жаркое время года.

Джамала повторила образ Славы Каминской / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Это знает и Слава Каминская, которая недавно опубликовала снимки в таком же наряде, как у Джамалы. Слава сочетала цветочную двойку с черной удлиненной майкой.

Слава Каминская в том самом костюме / Фото: instagram.com/babaslavka

Нам кажется, что этот костюм одинаково хорошо смотрится и на Славе, и на Джамале. А вы как думаете?

Ранее экс-солистка украинской группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская отдыхала на курорте в Турции. Певица не удержалась от фотосессии в отеле и порадовала поклонников жаркими кадрами, на которых позировала в одном белье.

Слава Каминская в Турции / Фото: instagram.com/babaslavka

Смотрите в видеоролике сюжет о детстве Славы Каминской и о том, как ее воспитывала мама:

Недавно, Слава Каминская выпустила богемный клип на песню Slava Bogu. Посмотрите его по этой ссылке.