Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

Завтра Сретение Господне-2021: узнайте, как предсказать погоду и что нельзя делать в этот день

Завтра наступит Сретение Господне-2021. Какое значение, историю и традиции имеет этот праздник, как правильно себя вести, и как можно определить погоду на весну, узнайте в нашей статье.

Сретение Господне Фото: Depositphotos

Когда отмечается Сретение Господне у восточных христиан

Сретение Господне ежегодно наступает 15 февраля. Этот церковный праздник в Украине и мире отмечают все православные христиане. В 2021 году этот день приходится на понедельник.

Примечательно, что это время считается пограничным, когда зима встречается с весной. Часто именно на Сретение приходится Сырная неделя, которая также посвящена смене сезонов и проводам зимы. Однако в 2021 году Масленица начнется уже весной, 8 марта.

Сретение Господне: история праздника

В переводе со старославянского "сретение" означает "встреча". Праздник также имеет другое название – Принесение во Храм. Это один из главнейших двенадцати Господних праздников, который знаменует встречу людей в лице старца Симеона со своим Спасителем.

Сретение Господне Фото: Depositphotos

По церковным преданиям, в этот день произошла встреча Божественного Младенца с праведным старцем Симеоном Богоприимцем, когда Дева Мария с Иосифом пришли с маленьким Иисусом на 40-й день после Рождения в Иерусалимский храм и принесли в жертву двух белых голубей.

Симеон Богоприимец жил в ІІІ веке до нашей эры. Он был толкователем и занимался переводами с еврейского на греческий язык пророческих книг. В одном предсказании указывалось, что непорочная дева родит ребенка обещанного Мессию. И когда Симеон в возмущении хотел переправить слово "девица" на "жена", ему явился небесный ангел, который предрек, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Божию Благодать и Спасителя на своих руках.

После этого Симеон прожил праведно и непорочно целых 300 лет, и наконец, в день Сретения смог убедиться в исполнении пророчества. Увидев Иисуса, он произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". В тот же миг Симеон умер.

Сретение Господне: традиции праздника, что можно и нельзя делать

Издавна в народе на Сретение встречали весну и провожали зиму. В этот день в церквях проводили праздничную службу, освящали воду и свечи. Эти освященные громичные свечи на сретение господне зажигали дома перед иконой, а затем хранили в течение всего года.

Люди верили в их чудодейственную способность оберегать дом от непогоды, урожай – от града и ветров, а человека – от удара молнии, сглаза и болезней.

Свяченой водой затем кропили жилье, домашний скот и даже пчелиные ульи. А по погоде на Сретение судили о приближающейся весне.

В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать.

Нельзя уезжать далеко из дома, потому что возвращение может быть проблематичным.

Также нельзя сквернословить, скандалить и ругаться.

Сретение Господне: приметы праздника

Если на Сретенье Господне воробей из лужи напился – весна приближается.

Солнце проглядывает сквозь тучи – весна силу набирает.

Если на Сретение Господне тепло – к ранней весне.

Выпал снег на Сретенье – весна будет поздней и дождливой.

Звездное небо на Сретенье обещает позднюю весну.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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