День Валентина-2021: что это за праздник для влюбленных и одиноких

Узнайте, откуда пошла удивительная традиция на День святого Валентина 14 февраля дарить сердечки и говорить о любви

То, что День святого Валентина отмечается 14 февраля, наверняка знают все. А известно ли вам, почему этот день считается праздником всех влюбленных во многих странах, кто такой Валентин, был ли он сам влюблен, и откуда в этот праздник появилась традиция дарить сердечки-валентинки? Мы собрали самые интересные и удивительные версии возникновения праздника влюбленных.

День святого Валентина Фото: Unsplash

В 2021 году День святого Валентина будет выходным

Ежегодно День Валентина отмечается 14 февраля. Такой значимый праздник всех влюбленных, увы, не является официальным выходным. Но в 2021 году Валентинов день удачно выпадает на воскресенье. Так что это прекрасный повод посвятить целых два выходных дня чудесному романтическому празднику, устроить любовное свидание и сделать много комплиментов своей второй половинке.

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У истоков праздника любви – древнеримский пастуший обряд

Изначально многие историки связывали День святого Валентина с древнеримскими ритуалами луперкалиями, которые как раз приходились на середину февраля. Праздник был посвящен плодородию и плодовитости и проводился в честь бога Луперка.

Этот пастуший культ заключался в жертвоприношении богу животных, из шкур которых изготавливались кожаные ремни. Ими жрецы Луперка, проходя по улицам в обнаженном виде, стегали всех встречных жителей города. Считалось, что такое телесное наказание помогает плодородию, а женщин спасает от бездетности и тяжелых родов.

Самая популярная версия появления праздника, и она же – самая трагическая

Когда церковь запретила проведение луперкалий, им на смену пришел День святого Валентина, который также называется Днем всех влюбленных. Вероятно, этот праздник получил свое название по имени одного из христианских мучеников, живших в средневековье – Валентина Римского, казнь которого как раз состоялась 14 февраля, и память которого католическая церковь чтит в этот день.

По дошедшим до нас легендам, в ІІІ веке, во времена запретов римского императора Клавдия II, некий священник Валентин тайно венчал пары влюбленных людей, за что сам впоследствии был казнен.

Но перед казнью Валентин влюбился в красавицу дочь своего палача и отправил ей прообраз современной валентинки – любовное послание в виде сердечка, подписав его "твой Валентин". Увы, девушка прочитала это послание уже после казни влюбленного в нее Валентина.

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Валентин был не один

Оказывается, святых с таким именем было несколько, и историки до сих пор спорят, кому из них мы обязаны появлением праздника 14 февраля. Помимо Валентина Римского, примерно в то же время жил Валентин Интерамнский – христианский святой, почитаемый как священномученик.

Он прославился своим даром целительства, сумев силой молитвы поставить на ноги сына римского аристократа Кратона. Потрясенные таким чудом, родители мальчика, многие горожане, а также сын градоначальника обратились в веру во Христа. За это Валентин был арестован, а после отказа принести жертву языческим богам обезглавлен.

В связи с датой 14 февраля упоминается еще и мученик Валентин, пострадавший в Римской провинции Африка. Однако о нем сведений еще меньше.

Главная традиция Дня святого Валентина – открытки-валентинки

До наших дней сохранилась красивая романтическая традиция в День святого Валентина одаривать любимых людей валентинками, а также цветами, конфетами и романтическими признаниями в любви.

Возможно, любовное послание стало называться валентинкой в память об открытке несчастного влюбленного Валентина, подписанного его именем.

Создание самой первой валентинки приписывают также герцогу Орлеанскому Карлу І в начале XV века, который, находясь в лондонской тюрьме, писал любовные послания своей жене.

Свою популярность валентинки обрели уже в XVIII веке, особенно в Англии: там в качестве подарков обменивались открытками из разноцветной бумаги, подписанными красочными чернилами.

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Кстати, есть примета в Валентинов день: считается, что влюбленные пары, сыгравшие свадьбу в этот праздник, получают любовь и счастье на долгие годы.

Ранее мы публиковали свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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