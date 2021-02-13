Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки
С Днем Валентина: подборка лучших коротких поздравлений, эффектные валентинки, забавные стихи и проза
14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие короткие поздравления, sms, тексты в стихах и прозе, а также самые красивые открытки и валентинки.
Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка". Это небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и c разными милыми символами.
А еще мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.
Не забудьте в День влюбленных поздравить своих вторых половинок.
Поздравления с Днем святого Валентина: красивые стихи, короткие смс, поздравления в прозе
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С Днем святого Валентина!
Пожелаю лишь одно,
Чтоб нашел ты половину,
Сердце было влюблено!
Поздравления с Днем святого Валентина парню
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Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
С Днем святого Валентина любимому
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Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!
Прикольные поздравления с Днем святого Валентина
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Хоть я — не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична!
Смешная смс-ка на День святого Валентина
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Ты знаешь, как тебя люблю?
Всю ночь не ем, весь день — не сплю!
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Поздравление с Днем святого Валентина в прозе
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Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
Короткое поздравление с Днем Валентина девушке
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Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.
С Днем святого Валентина: поздравление подруге в стихах
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Желаю быть тебе красивой,
Желаю горести не знать,
Желаю быть всегда счастливой,
И никогда не унывать.
Как поздравить друзей с Днем святого Валентина
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В День Святого Валентина,
Так как праздник этот наш.
Поздравляю и целую
Много, много, много раз
Короткие поздравления с 14 февраля девушке
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Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!
Смс друзьям в День святого Валентина
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С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.
Милое поздравление с 14 февраля парню
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В день святого Валентина
От работы он устал –
Всем он подарил любимых,
Всем сердечки разослал.
И в меня Амур игривый
Как-то выпустил стрелу,
Чтоб всегда тебя любила,
Как умею, как могу.
Любимой девушке: поздравление с Днем святого Валентина
***
В день святого Валентина
Я хочу пообещать
Только сладкой и любимой
Свою зайку называть.
А еще подарки делать,
А еще цветы дарить.
В общем, что сказать, умею
Я красиво говорить!
С Днем святого Валентина: добрые пожелания
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В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
Смотрите видеоподборку подарков на День святого Валентина:
Ранее мы публиковали свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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