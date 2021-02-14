Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

Завтра Стрітення Господнє-2021: дізнайтеся, як передбачити погоду і чого не можна робити цього дня

Завтра настане Стрітення Господнє-2021. Яке значення, історію і традиції має це свято, як правильно поводитися і як можна визначити погоду на весну, дізнайтеся в нашій статті.

Стрітення Господнє Фото: Depositphotos

Коли відзначається Стрітення Господнє у східних християн

Стрітення Господнє щорічно наступає 15 лютого. Це церковне свято в Україні та світі відзначають всі православні християни. 2021 року цей день припадає на понеділок.

Стрітення Господнє: історія свята

Примітно, що цей час вважається прикордонним, коли зима зустрічається з весною. Часто саме на Стрітення припадає Сирний тиждень, якому також присвячена зміна сезонів і проводи зими. Однак 2021 року Масляна розпочнеться вже навесні, 8 березня

У перекладі зі старослов'янської "стрітення" означає "зустріч". Свято також має іншу назву – Принесення до Храму. Це одне з найголовніших дванадцяти Господніх свят, яке знаменує зустріч людей в особі старця Симеона зі своїм Спасителем.

Стрітення Господнє Фото: Depositphotos

За церковними переказами, цього дня відбулася зустріч Божественного Немовляти з праведним старцем Симеоном Богоприїмцем, коли Діва Марія з Йосипом прийшли з маленьким Ісусом на 40-й день після народження до Єрусалимського храму і принесли в жертву двох білих голубів.



Симеон Богоприємець жив у ІІІ столітті до нашої ери. Він був тлумачем і займався перекладами з єврейської на грецьку мову пророчих книг. В одному прогнозі вказувалося, що непорочна діва народить дитину, обіцяного Месію. І коли Симеон в обуренні хотів переправити слово "діва" на "дружина", йому з'явився небесний ангел, який передрік, що він не помре, поки на власні очі не побачить Божу Благодать і Спасителя на своїх руках.



Після цього Симеон прожив праведно і непорочно цілих 300 років, і нарешті, на день Стрітення зміг переконатися у виконанні пророцтва. Побачивши Ісуса, він вимовив: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля". Тієї ж миті Симеон помер.

Стрітення Господнє: традиції свята, що можна і не можна робити

З давніх-давен в народі на Стрітення зустрічали весну і проводжали зиму. Цього дня в церквах проводили святкову службу, освячували воду і свічки. Ці освячені громичні свічки на стрітення Господнє запалювали вдома перед іконою, а потім зберігали впродовж усього року.

Люди вірили в їх чудодійну здатність оберігати будинок від негоди, урожай – від граду і вітрів, а людину – від удару блискавки, пристріту і хвороб.



Свяченою водою потім кропили житло, худобу і навіть бджолині вулики. А за погодою на Стрітення судили про наближення весни.



Цього дня, як і на інші церковні свята, не можна виконувати важку і брудну роботу, шити, прати, прибирати.

Не можна їхати далеко з дому, тому що повернення може бути проблематичним.

Також не можна лихословити, скандалити і лаятися.

Стрітення Господнє: прикмети свята

Якщо на Стрітення Господнє горобець з калюжі напився – весна наближається.

Сонце проглядає крізь хмари – весна силу набирає.

Якщо на Стрітення Господнє тепло – до ранньої весни.

Випав сніг на Стрітення – весна буде пізньою і дощовою.

Зоряне небо на Стрітення обіцяє пізню весну.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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