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С Днем святого Валентина: яркие открытки и любвеобильные поздравления

Сегодня, 08:06

Сегодня Валентинов день-2021: поздравьте с праздником всех, кого вы любите

Вот и настало 14 февраля – День святого Валентина, долгожданный праздник всех любимых, любящих и влюбленных. Мы от души поздравляем вас с этим замечательным днем!

Хотите провести праздник, чтобы он стал радостным и незабываемым? Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно отметить Валентинов День с любимым человеком. А еще обязательно поздравьте всех любимых, родных и дорогих людей.

Добрые поздравления с Днем святого Валентина друзьям

***

Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.

Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.

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Поздравления с Днем святого Валентина: картинки и открытки
Поздравления с Днем святого Валентина: картинки и открытки
Фото: bonnycards

Искренние поздравления с Днем Валентина в прозе любимому

***

Любимый, с Днем святого Валентина! С тех пор, как мы с тобой познакомились, моя жизнь стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь крепла, становилась все сильнее, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Я тебя люблю!

Поздравления с Днем святого Валентина: прикольные открытки
Поздравления с Днем святого Валентина: прикольные открытки
Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Днем святого Валентина любимому

***

Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.

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Позитивные поздравления и картинки с днем Валентина
Позитивные поздравления и картинки с днем Валентина
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина для друзей

***

Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!

Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.

Открытки, картинки и поздравления с Днем святого Валентина
Открытки, картинки и поздравления с Днем святого Валентина
Фото: bonnycards

Яркие поздравления любимому с Днем святого Валентина

***

В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.

Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!

читай: 1490312 люб.гор

День святого Валентина: поздравления, картинки, стихи
День святого Валентина: поздравления, картинки, стихи
Фото: bonnycards

Милые поздравления с Днем святого Валентина подруге

***

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!

Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!

Напомним, ранее мы публиковали фэшн-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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