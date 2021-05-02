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С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

Сегодня, 10:46

Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках со светлым Воскресением Христовым

Пасха-2021 у православных христиан отмечается сегодня, 2 мая. Этот праздник символизирует воскресение Иисуса Христа.

Life Сегодня подготовили для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой-2021, выберите красочные картинки и открытки с Пасхой для родных и близких.

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Поздравления с Пасхой в стихах

***
С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок страшных сберегает.
Сегодня праздник воскрешение Христа
И завершение Великого поста.
Крась яйца, куличами угощайся,
С семьей, с друзьями в этот день встречайся.

Пасха
Пасха
Фото: bonnycards

***
Пасха Светлая случилась,
Вся земля преобразилась!
Людям большей нет отрады,
Все христосоваться рады!
Праздник сей, велик и славен,
И сегодня каждый равен.
Поздравляем всех людей,
Родных, близких и друзей!
Мира и добра желаем
И Иисуса прославляем!
Никогда пускай он нас
Не оставит в трудный час!

Пасха
Пасха
Фото: bonnycards

***
Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!

Лучшие поздравления и открытки с Пасхой
Лучшие поздравления и открытки с Пасхой
Фото: Depositphotos

***
Мы вам желаем в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Чтоб была легкой жизни доля,
И справедливой Божья воля!
Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса,
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Источник: Сегодня
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