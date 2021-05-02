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2 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:40

Пасха, Светлое Христово Воскресение – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 мая

Какой сегодня праздник, 2 мая?Пасха, Светлое Христово Воскресение – в православном календаре. Иван Ветхопещерник – в народном календаре. Именины празднуют: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 мая.

2 мая: какой сегодня праздник
2 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День матери отмечается в Гонконге, Венгрии, Литве, Мозамбике, Португалии, Испании, Румынии –праздник, который отмечается во многих странах в первое воскресенье мая.
  • Всемирный день тунца (World Tuna Day) – экологическая дата, проводимая под эгидой ООН с 2017 года, с целью повышения осведомленности людей о ценности этой промысловой рыбы, ее сохранения и пополнения популяции.
  • День учителя празднуется в Иране.
  • День Флага – государственный праздник отмечает Польша, начиная с 2004 года, в связи с установлением Резолюции Сейма.

Какой сегодня праздник

2 мая в православной церкви отмечается Пасха – великий и самый главный церковный праздник, знаменующий светлое Воскресение Христово, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов.

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Также в этот день чтится память преподобного Иоанна Ветхопечерника, мучеников Феоны, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидийской, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, преподобного Никифора, игумена.

В народе 2 мая почитался Иван Ветхопещерник. Обычно в этот день люди несли угощение Весне и оставляли его в поле. В праздник святой Пасхи приветствовали друг друга словами: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" После всенощной люди приходили домой из церкви и разговлялись после длинного Великого поста. Главные угощения – это паски и крашенки. С них и начинали ритуальную трапезу.

Приметы на 2 мая

  • народные приметы гласят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье;
  • по тому, насколько пышными и вкусными получались у хозяйки пасхальные куличи, судили о благополучии и здоровье всей семьи на будущий год;
  • у кого крашенка во время христосования окажется крепче всех и разобьется самой последней, тот будет наиболее удачливым весь год;
  • если тепло и ясно в этот день – лето будет солнечным и урожайным;
  • на Пасху ни в коем случае нельзя работать, строить, копать, убирать, шить, стирать и даже готовить – это самый важный праздник в году;
  • также в этот день ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, осуждать, желать кому-то зла.

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Интересные и важные события в Украине и мире 2 мая

  • 1563 – Иван Федоров приступил к работе над "Апостолом" – первой датированной русской печатной книгой.
  • 1892 – в Киеве запустили первый трамвай на электрическом ходу.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции Берлина.
  • 1963 – впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней From Me to You.
  • 1989 – Венгрия начала демонтаж 200-километрового забора из колючей проволоки, установленный на границе с Австрией.
  • 2014 – пожар в одесском Доме профсоюзов, приведший к гибели почти полусотни людей.

Кто родился 2 мая

  • 1660 – Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, один из основателей неаполитанской оперной школы.
  • 1834 – Вильгельм Маузер, немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия.
  • 1859 – Джером Клапка Джером, английский писатель-юморист, драматург.
  • 1888 – Николай Вилинский, украинский композитор.
  • 1902 – Алан Маршалл, австралийский писатель, публицист.
  • 1903 – Бенджамин Спок, американский врач-педиатр, автор бестселлера "Ребенок и уход за ним".
  • 1933 – Галина Горковенко, украинская художница-график.
  • 1933 – Леонид Каневский, советский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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