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Выходные дни и праздники в мае 2021 года в Украине: подробный календарь

Сегодня, 14:29

В 2021 году май – самый отдыхательный месяц, потому что в нем больше всего выходных

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в мае 2021 года? Как и сколько украинцы отдыхают на майские праздники 2021? Когда будет Пасха, Радоница, День матери, День семьи, День украинской вышиванки? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в мае 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

А пока не закончился апрель, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей на весенние праздники, чтобы сделать им приятный сюрприз и поднять настроение.

По числу выходных май часто соперничает с январем, но в нынешнем году он вышел в лидеры и по праздникам, и по их продолжительности. А все благодаря поздней Пасхе, которая в 2021 году отмечается не в апреле, а в мае.

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Так что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире и важность соблюдения всех карантинных мер, желаем вам радостно и на позитивной ноте встретить все праздники, незабываемо провести время с родными и любимыми людьми. Какие же еще выходные и праздничные дни ждут нас в мае-2021? Узнайте в нашей статье.

Выходные дни и праздники в мае 2021 года

Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2021 будет еще три официальных государственных праздника, которые являются выходными днями.

1 мая – День труда. В 2021 году он удачно выпадает на выходную субботу, а значит, следующий за ним понедельник, 3 мая , автоматически становится выходным.

2 мая – православная Пасха-2021. В нынешнем году праздник Воскресения Христова поздний и выпадает не на апрель, как обычно, а на май. Пасха будет отмечаться в воскресенье, 2 мая. Она тоже совпадает с выходным днем, а значит, переносится на ближайший рабочий день, т.е. вторник, 4 мая .

Таким образом, на майские праздники украинцы получают удлиненные выходные – целых четыре дня подряд: с субботы, 1 мая, по вторник, 4-е число .

Кроме того, предпраздничная пятница, 30 апреля, будет укороченной на 1 час. За счет этого время на подготовку к Первомаю немного увеличится – приятный бонус.

9 мая – День Победы. Он также выпадает на выходной день, воскресенье. А значит, переходит на следующий за ним понедельник, 10 мая . За счет этого украинцы получают три выходных подряд – с субботы, 8 мая, до понедельника, 10-го числа.

Всего количество рабочих дней в мае составляет всего 18 дней . А официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет целых 13 – больше всего в году.

Праздники в мае-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в мае 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 мая – Международный день солидарности трудящихся.

2 мая – Пасха – православные отмечают светлое Воскресение Христово.

Выходные дни в мае
Выходные дни в мае
Фото: Unsplash

3 мая – Всемирный день свободы прессы, а также День кондитера и День Солнца.

4 мая – Международный день пожарных.

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов, а также Всемирный день акушерки.

6 мая – Международный день без диет.

7 мая – День радио.

8 мая – День памяти и примирения в Украине, а также Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

9 мая – День Победы (в 2021 году отмечается 75-летний юбилей победы над нацизмом во Второй мировой войне). А еще празднуется Международный День Европы и День матери.

11 мая – церковный поминальный день Радоница.

12 мая – Всемирный день медсестер.

15 мая – Международный день семьи, Международный день астрономии, Международный день защиты климата, а также День науки в Украине.

Выходные и праздники в мае 2021 в Украине: когда и сколько дней отдыхаем
Выходные и праздники в мае 2021 в Украине: когда и сколько дней отдыхаем
Фото: Unsplash

16 мая – День Европы в Украине, День молодежных и детских общественных организаций, День памяти умерших от СПИДа, а также День памяти жертв политических репрессий.

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, День пульмонолога.

18 мая – Международный день музеев, а еще День борьбы за права крымскотатарского народа.

20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины, а также День вышиванки.

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

22 мая – Международный день биологического разнообразия.

23 мая – День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры, а также Европейский день парков.

Выходные и праздники в мае 2021 в Украине: когда и сколько дней отдыхаем
Выходные и праздники в мае 2021 в Украине: когда и сколько дней отдыхаем
Фото: Unsplash

25 мая – День филолога, а еще Международный день пропавших без вести детей.

29 мая – Всемирный день здорового пищеварения, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.

30 мая – День химика, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, а также День женской эмансипации.

31 мая – Всемирный день без табака, а также Всемирный день блондинок.

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Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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