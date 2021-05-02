Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Мы собрали для вас лучшие пожелания и открытки с Пасхой-2021

Пасха, или Светлое Христово Воскресение считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником. Дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2021 году Пасху празднуем 2 мая.

Life Сегодня собрали для вас варианты лучших поздравлений с Пасхой-2021: самые красочные открытки, короткие тексты, а также стихи и смс.

Поздравления с Пасхой-2021: открытки и красочные картинки

Пусть благословение Господне

Дарит радость, мир и благодать!

Пусть погода радует сегодня,

Сердце жаждет жить и созидать!

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Пусть звон колоколов украсит праздник

И озарится радостью лицо!

Как символ жизни, счастья, плодородия

Дарю тебе пасхальное яйцо!

Яркие картинки с Пасхой Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Прими поздравления с Пасхой

И вновь наступившей весной!

Пусть яркой мозаикой красок

Порадует праздник святой!

Пусть пасхальные денечки

Будут ясными, погожими,

Хлебосольными, душевными,

На другие не похожими!

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Нынче солнце льется всклень

И хорош, и ясен день,

Потому что наш Христос

Правду в этот мир принес

И для радости воскрес,

И достиг Святых небес.

Открытки и поздравления с Пасхой Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Пусть принесет добро и поздравления

День Светлого Христова Воскресения!

Пусть служба в храме исцелит, понравится

И чувство окрыленности появится!

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Пришла весна — пора чудес.

Журчит родник: "Христос Воскрес!"

Светлее в мире нет словес,

Воистину Христос Воскрес!

Пасха: красивые картинки Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Славься, славься

Пасха величавая!

Христос глядит с небес,

Как празднуют, ликуют православные:

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

Христос Воскрес!

Добра желаем,

Больших чудес!

Чтоб с Богом в сердце

Светлей жилось,

Он снова с нами -

Воскрес Христос!

Яркие открытки, картинки и поздравления с Пасхой Фото: Depositphotos

Поздравления с Пасхой-2021 – стихи и короткие смс

За светлый праздник Пасхи!

Здоровья всем и счастья!

Христос Воскрес!

С праздником Пасхи! Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой-2021 в прозе

Жаворонки звонким пением воспевают Святое Воскресение. Пускай и души всех людей возрадуются и наполнятся благодатью. Праздничные свечи наполнят глаза молящихся любовью и теплом. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Желаю вам только благополучия и спокойствия. Здоровья и святого благословения. Пусть мир и любовь царят в ваших домах!

Поздравления с Пасхой-2021 в прозе

С великим праздником! Погрузитесь в океан светлых мыслей и интересного общения. Не торопитесь жить, наслаждайтесь каждым моментом, долгожданным событием, семейным отпуском. Пусть на пути вас ждет успешный результат любого сотрудничества. Стремитесь делать добро, жить по совести, искренне любить, прощать обиды и нелепые слова, больше читать и видеть в людях только хорошее.

Со светлой Пасхой! Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой-2021 в прозе

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом – любимые и веселые родные. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Поздравления с Пасхой-2021 в прозе

Поздравляем вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесет вам лишь благие вести, пусть сердце ваше наполнится радостью, пусть вера помогает вам преодолевать трудности.

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос воскрес.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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