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Лучшие поздравления с Пасхой-2021: короткие стихи, пожелания и смс

Сегодня, 06:20

Поздравьте родных, друзей и коллег с Пасхой: лаконичные стихи в праздник

В самый великий церковный праздник Воскресения Христова, который настал сегодня, 2 мая, не забудьте поздравить всех своих друзей, подруг, коллег и просто знакомых людей.

Life Сегодня собрали для вас короткие, лаконичные и немногословные поздравления с Пасхой в стихах и смс, а также эффектные тематические открытки и картинки.

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Искренние поздравления с Пасхой

***

Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает
И наградит за добрые дела!

Пасха
Пасха
Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой: красивые стихи

***

Я вам желаю в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Легка и благодатна доля,
И справедлива Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!

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Пасха-2021: добрые пожелания

***

Тебя с великим днем Пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!

Пасха
Пасха
Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с праздником Пасхи

***

Сегодня светит солнце ярко,
Колокола звенят с небес,
Любви, добра, большого счастья
И радости – Христос воскрес!

Поздравления с Пасхальным Светлым Воскресеньем

***

Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!

Пасха
Пасха
Фото: bonnycards

С Пасхой: эффектные пожелания

***

С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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