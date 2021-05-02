З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

Ми зібрали для вас найкращі привітання в картинках зі світлим Воскресінням Христовим

Великдень-2021 у православних християн відзначається сьогодні, 2 травня. Це свято символізує воскресіння Ісуса Христа.

Life Сьогодні підготували для вас найкращі короткі привітання з Великоднем-2021, виберіть барвисті картинки і листівки з Великоднем для рідних і близьких.

Привітання з Великоднем у віршах

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С Великой Пасхой поздравляю от души!

Пусть будут дни полны надежд и хороши,

Ты только верь: есть тот, кто нас спасает

И от ошибок страшных сберегает.

Сегодня праздник воскрешение Христа

И завершение Великого поста.

Крась яйца, куличами угощайся,

С семьей, с друзьями в этот день встречайся.

Великдень Фото: bonnycards

***

Пасха Светлая случилась,

Вся земля преобразилась!

Людям большей нет отрады,

Все христосоваться рады!

Праздник сей, велик и славен,

И сегодня каждый равен.

Поздравляем всех людей,

Родных, близких и друзей!

Мира и добра желаем

И Иисуса прославляем!

Никогда пускай он нас

Не оставит в трудный час!

Великдень Фото: bonnycards

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Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью Вас благословляет!

Найкращі привітання і листівки з Великоднем Фото: Depositphotos

***

Мы вам желаем в праздник Пасхи,

Чтоб были помыслы прекрасны,

Чтоб была легкой жизни доля,

И справедливой Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,

И вам подарят небеса,

Свое благословенье свыше,

Святую веру в чудеса!

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