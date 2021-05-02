З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах
Ми зібрали для вас найкращі привітання в картинках зі світлим Воскресінням Христовим
Великдень-2021 у православних християн відзначається сьогодні, 2 травня. Це свято символізує воскресіння Ісуса Христа.
Life Сьогодні підготували для вас найкращі короткі привітання з Великоднем-2021, виберіть барвисті картинки і листівки з Великоднем для рідних і близьких.
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С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок страшных сберегает.
Сегодня праздник воскрешение Христа
И завершение Великого поста.
Крась яйца, куличами угощайся,
С семьей, с друзьями в этот день встречайся.
***
Пасха Светлая случилась,
Вся земля преобразилась!
Людям большей нет отрады,
Все христосоваться рады!
Праздник сей, велик и славен,
И сегодня каждый равен.
Поздравляем всех людей,
Родных, близких и друзей!
Мира и добра желаем
И Иисуса прославляем!
Никогда пускай он нас
Не оставит в трудный час!
***
Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!
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Мы вам желаем в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Чтоб была легкой жизни доля,
И справедливой Божья воля!
Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса,
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!
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