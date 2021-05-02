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З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

Сьогодні, 10:46

Ми зібрали для вас найкращі привітання в картинках зі світлим Воскресінням Христовим

Великдень-2021 у православних християн відзначається сьогодні, 2 травня. Це свято символізує воскресіння Ісуса Христа.

Life Сьогодні підготували для вас найкращі короткі привітання з Великоднем-2021, виберіть барвисті картинки і листівки з Великоднем для рідних і близьких.

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Привітання з Великоднем у віршах

***
С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок страшных сберегает.
Сегодня праздник воскрешение Христа
И завершение Великого поста.
Крась яйца, куличами угощайся,
С семьей, с друзьями в этот день встречайся.

Великдень
Великдень
Фото: bonnycards

***
Пасха Светлая случилась,
Вся земля преобразилась!
Людям большей нет отрады,
Все христосоваться рады!
Праздник сей, велик и славен,
И сегодня каждый равен.
Поздравляем всех людей,
Родных, близких и друзей!
Мира и добра желаем
И Иисуса прославляем!
Никогда пускай он нас
Не оставит в трудный час!

Великдень
Великдень
Фото: bonnycards

***
Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!

Найкращі привітання і листівки з Великоднем
Найкращі привітання і листівки з Великоднем
Фото: Depositphotos

***
Мы вам желаем в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Чтоб была легкой жизни доля,
И справедливой Божья воля!
Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса,
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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