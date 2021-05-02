С Пасхой: самые эффектные картинки, открытки и поздравления
Примите наилучшие поздравления с Воскресением Христовым: яркие картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания
Вот и наступил светлый радостный день Пасхи-2021 – праздник Воскресения Христова. Life Сегодня собрали для вас нарядные поздравительные картинки и открытки, а также добрые, искренние поздравления с Пасхой-2021, которые вы можете адресовать родным и близким, друзьям и знакомым.
Прикольные поздравления с Пасхой
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С Пасхой! С праздником! Ура!
Святим мы кулич с утра
И колбаску, и яички,
Кто-то – деньги, кто-то – спички!
Пусть Иисус спасет вас всех,
Дарит счастье, мир и смех!
С Пасхой: короткие поздравления
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Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, насыщенной и красочной, как разноцветные яйца на пасхальном столе, а счастье будет таким же сладким, как праздничная паска. И пусть ваши доходы всегда позволяют накрывать шикарный стол, а не только в праздник.
Смс-поздравление с Пасхой
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Тебя с великим днем пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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С Пасхой: лучшие поздравления в стихах
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Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
Добрые поздравления с праздником Пасхи
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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью, пусть дарует вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!
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