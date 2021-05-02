Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С Пасхой: самые эффектные картинки, открытки и поздравления

Сегодня, 05:05

Примите наилучшие поздравления с Воскресением Христовым: яркие картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вот и наступил светлый радостный день Пасхи-2021 – праздник Воскресения Христова. Life Сегодня собрали для вас нарядные поздравительные картинки и открытки, а также добрые, искренние поздравления с Пасхой-2021, которые вы можете адресовать родным и близким, друзьям и знакомым.

Читайте также:
Пасха-2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

Прикольные поздравления с Пасхой

***

С Пасхой! С праздником! Ура!
Святим мы кулич с утра
И колбаску, и яички,
Кто-то – деньги, кто-то – спички!
Пусть Иисус спасет вас всех,
Дарит счастье, мир и смех!

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником
Фото: bonnycards

С Пасхой: короткие поздравления

***

Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, насыщенной и красочной, как разноцветные яйца на пасхальном столе, а счастье будет таким же сладким, как праздничная паска. И пусть ваши доходы всегда позволяют накрывать шикарный стол, а не только в праздник.

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником

Смс-поздравление с Пасхой

***

Тебя с великим днем пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Христос воскрес! Воистину воскрес!

Читайте также:
Почему на Пасху говорят Христос воскрес

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником

С Пасхой: лучшие поздравления в стихах

***

Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником

Добрые поздравления с праздником Пасхи

***

Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью, пусть дарует вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пасха-2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие Вкуснейшая паска с апельсином и маршмеллоу: украинская биатлонистка печет шедевры Благодатный огонь уже в Украине. Мы узнали, где и когда его встретить (обновлено) Поздравления с наступающей Пасхой-2021 в открытках и стихах Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов
праздники Пасха открытки стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Я не создана для семьи: домработница Киркорова сделала признание
Я не создана для семьи: домработница Киркорова сделала признание
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Популярные статьи

Сегодня, 03:10Фаново

Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 20:50Events

Пасха-2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

Вчера, 13:59Фаново

Поздравления с наступающей Пасхой-2021 в открытках и стихах

Вчера, 13:28Звездно

Замена Лорак? Филипп Киркоров признался в любви MARUV

Вчера, 13:15No Stress

Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

Вчера, 11:58Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Вчера, 10:19Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 07:00Фаново

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

30 апреляФаново

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляФаново

Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

30 апреляЗвездно

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим

30 апреляВкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

29 апреляЗвездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

29 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Новости партнеров

Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять