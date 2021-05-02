С Пасхой: самые эффектные картинки, открытки и поздравления

Примите наилучшие поздравления с Воскресением Христовым: яркие картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вот и наступил светлый радостный день Пасхи-2021 – праздник Воскресения Христова. Life Сегодня собрали для вас нарядные поздравительные картинки и открытки, а также добрые, искренние поздравления с Пасхой-2021, которые вы можете адресовать родным и близким, друзьям и знакомым.

Прикольные поздравления с Пасхой

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С Пасхой! С праздником! Ура!

Святим мы кулич с утра

И колбаску, и яички,

Кто-то – деньги, кто-то – спички!

Пусть Иисус спасет вас всех,

Дарит счастье, мир и смех!

Пасха: картинки и открытки с праздником Фото: bonnycards

С Пасхой: короткие поздравления

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Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, насыщенной и красочной, как разноцветные яйца на пасхальном столе, а счастье будет таким же сладким, как праздничная паска. И пусть ваши доходы всегда позволяют накрывать шикарный стол, а не только в праздник.

Пасха: картинки и открытки с праздником

Смс-поздравление с Пасхой

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Тебя с великим днем пасхальным

Я поздравляю от души!

Желаю меньше дней печальных,

Побольше счастья и любви!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

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Пасха: картинки и открытки с праздником

С Пасхой: лучшие поздравления в стихах

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Христос Воскрес! Вас поздравляю.

Пусть будет к вам судьба щедра,

Пусть Пасха двери открывает

Вам в мир надежды и добра.



Желаю счастья и здоровья,

Пускай Господь вам помогает,

А добрый Ангел ваш Хранитель

Всегда в пути сопровождает.

Пасха: картинки и открытки с праздником

Добрые поздравления с праздником Пасхи

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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью, пусть дарует вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

Пасха: картинки и открытки с праздником

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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