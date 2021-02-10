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Похудевшая на 47 кг женщина рассказала, что ест на завтрак каждый день (фото)

Сегодня, 15:03

После нормализации веса ее жизнь полностью изменилась

29-летняя мать двух детей Виктория Боуэн из австралийского города Ред Клифс, похудевшая на 47 килограммов, рассказала, с какого блюда начинает свой день. Подробностями истории своей трансформации женщина делится в Instagram.

Виктория решила кардинально изменить свой рацион и образ жизни, когда ее вес увеличился до 120 килограммов. Женщина не могла полноценно проводить время с детьми и мужем, например, играть с ними в парке.

Фото: Instagram | VICTORIA BOWEN

Боуэн отказалась от шоколада, чипсов, еды навынос и стала питаться полезными для здоровья блюдами.

Дневное меню Виктории Боуэн

  • Завтрак: овсяная каша, заправленная клубникой;
  • Обед: мексиканское тако с рисом и салатом;
  • Ужин: пита с говядиной.
Фото: Instagram | VICTORIA BOWEN

В качестве перекусов Виктория предпочитает овощные чипсы, фрукты и протеиновый смузи на основе миндального молока и бананов. Кроме этого, австралийка ежедневно гуляет с сыновьями и посещает тренажерный зал.

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Фото: Instagram | VICTORIA BOWEN

Благодаря диете и физической нагрузке женщина сбросила 47 килограммов. После похудения ее жизнь полностью изменилась, она чувствует себя более уверенной и счастливой.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/tor.gets.fit
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