Жінка, яка схудла на 47 кг, розповіла про свій улюбленний щоденний сніданок (фото)
Після нормалізації ваги її життя повністю змінилося
29-річна мати двох дітей Вікторія Боуєн з австралійського міста Ред Кліфс, яка схудла на 47 кілограмів, розповіла, з якої страви починає свій день. Про свою зовнішню трансформацію жінка розповіла в Instagram.
Вікторія вирішила кардинально змінити свій раціон та спосіб життя, коли її вага збільшилася до 120 кілограмів. Жінка не могла повноцінно проводити час з дітьми і чоловіком, наприклад, грати з ними у парку.
Боуєн відмовилася від шоколаду, чипсів, їжі навинос і стала харчуватися корисними для здоров'я стравами.
Денне меню Вікторії Боуєн
- Сніданок: вівсяна каша, заправлена полуницею;
- Обід: мексиканське тако з рисом і салатом;
- Вечеря: піта з яловичиною.
Для перекусу Вікторія обирає овочеві чипси, фрукти і протеїновий смузі на основі мигдального молока і бананів. До того ж, австралійка щодня гуляє з синами й відвідує тренажерний зал.
Завдяки дієті та фізичному навантаженню жінка скинула 47 кілограмів. Після схуднення її життя повністю змінилася, вона відчуває себе впевненішою і щасливішою.
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