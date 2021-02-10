Жінка, яка схудла на 47 кг, розповіла про свій улюбленний щоденний сніданок (фото)

Після нормалізації ваги її життя повністю змінилося

29-річна мати двох дітей Вікторія Боуєн з австралійського міста Ред Кліфс, яка схудла на 47 кілограмів, розповіла, з якої страви починає свій день. Про свою зовнішню трансформацію жінка розповіла в Instagram.

Вікторія вирішила кардинально змінити свій раціон та спосіб життя, коли її вага збільшилася до 120 кілограмів. Жінка не могла повноцінно проводити час з дітьми і чоловіком, наприклад, грати з ними у парку.

Фото: Instagram | VICTORIA BOWEN

Боуєн відмовилася від шоколаду, чипсів, їжі навинос і стала харчуватися корисними для здоров'я стравами.

Денне меню Вікторії Боуєн

Сніданок : вівсяна каша, заправлена полуницею;

: вівсяна каша, заправлена полуницею; Обід : мексиканське тако з рисом і салатом;

: мексиканське тако з рисом і салатом; Вечеря: піта з яловичиною.

Фото: Instagram | VICTORIA BOWEN

Для перекусу Вікторія обирає овочеві чипси, фрукти і протеїновий смузі на основі мигдального молока і бананів. До того ж, австралійка щодня гуляє з синами й відвідує тренажерний зал.

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Фото: Instagram | VICTORIA BOWEN

Завдяки дієті та фізичному навантаженню жінка скинула 47 кілограмів. Після схуднення її життя повністю змінилася, вона відчуває себе впевненішою і щасливішою.

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