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Что нельзя есть каждый день: секреты похудевшей вдвое многодетной матери (фото)

Сегодня, 12:45

33-летняя Дарси Хансон сбросила 89 килограммов лишнего веса

33-летняя мать шестерых детей Дарси Хансон из американского города Сиэтл похудела вдвое (на целых 89 килограммов!) и поделилась главными секретами нормализации веса. Женщина советует худеющим пробовать все способы и не бояться обращаться к людям за помощью.

Американка похудела вдвое – на целых 89 килограммов
Фото: Caters News

По словам Дарси, история ее кардинальной трансформации началась еще в 2018 году. Тогда женщина весила 190 килограммов: она каждый день ела вредную пищу (огромные десерты, калорийную пасту и мучное) и пила сладкие газированные напитки (литры кока-колы). Ее дневной рацион достигал восьми тысяч килокалорий.

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Дарси Хансон каждый день ела вредную пищу
Фото: Caters News

Однажды Хансон узнала о смерти своего друга. Эта тяжелая потеря заставила женщину кардинально изменить свой образ жизни, чтобы обеспечить лучшее будущее себе и детям. "Я не хотела понапрасну тратить жизнь", – отметила она в комментарии для издания Yahoo.

Дарси стала придерживаться низкоуглеводной кетодиеты с высоким содержанием жиров и умеренным процентом белков. Благодаря такому питанию и спорту женщина похудела на 25 килограммов.

После и до похудения
Фото: Caters News

В апреле 2019 года американка перенесла операцию по уменьшению объема желудка и сбросила еще 64 килограмма. Теперь женщина счастлива и полностью довольна своим внешним видом!

Семья Дарси Хансон
Фото: Caters News
Фото: Caters News

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение

Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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