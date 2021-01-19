"Это занимает всего 28 минут в день": женщина нашла способ похудеть на 12 кг (фото)

Натали Хемблин-Уокер рассказала, как прийти в форму после праздников

33-летняя Натали Хемблин-Уокер из австралийского города Сидней нашла способ, как похудеть без особых усилий и изнурительных диет. Женщина каждый день упражнялась по 28 минут и за шесть месяцев сбросила 12 килограммов лишнего веса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Instagram | Natalie Hamblin Walker

Натали решила изменить свой рацион и образ жизни, когда ее вес достиг 73 килограммов. Австралийка была недовольна тем, как выглядит, и жаловалась на постоянную усталость. Однажды ей посоветовали программу упражнений 28 by Sam Wood.

Фото: Instagram | Natalie Hamblin Walker

"Упражнения я делаю у себя дома. Это нетрудно и занимает всего 28 минут, четыре процента моего дня", – рассказывает Хемблин-Уокер.

Кроме этого, женщине пришлось изменить рацион. Она отказалась от фастфуда и ест натуральные продукты: фрукты, овощи, нежирное мясо. Также старается употреблять меньше алкоголя, когда встречается с друзьями.

Менее чем за шесть месяцев Натали Хемблин-Уокер похудела до 61 килограмма. "Теперь я чувствую себя значительно лучше, у меня появилось больше энергии", – признается она.

Фото: Instagram | Natalie Hamblin Walker

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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