У мужчины после похудения кардинально изменилось лицо (фото)

Теперь он похож на голливудскую знаменитость

Пользователь сайта Reddit под ником Tanatox показал впечатляющие результаты похудения. Сложно поверить, что на снимках до и после изображен один и тот же человек!

"Мужчина, 41 год, рост 170 сантиметров. Вес до – 98 килограммов, после – 61 килограмм. Общая потеря веса – 36 килограммов", – похвастался он.

Фото: Reddit | Tanatox

Парню пришлось полностью изменить образ жизни и рацион. Он уменьшил количество пшеничной муки и углеводов, а также полностью отказался от обработанной пищи. Кроме этого, Tanatox начал выполнять физические упражнения.

Фото: Reddit | Tanatox

Друзья и подписчики блогера заметили, что у него изменились и волосы.

"Что касается моих волос – обошлось без трансплантации. Врач назначил лечение таблетками – только не занимайтесь самолечением. По словам доктора, диета и упражнения очень помогли моим волосам, так как нормализовались гормоны. Ну и хороший парикмахер имеет значение", – рассказывает он.

Некоторым пользователям Сети показалось, что прогресс Tanatox сродни превращению в голливудскую знаменитость – Лиама Пейна, например.

Лиам Пейн

Фото: Reddit | Tanatox

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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