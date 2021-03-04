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Похудел на 55 килограммов за семь месяцев: студент назвал главные продукты в рационе

Сегодня, 05:55

Он перестал есть сладкое и выпечку, отказался от газировки

17-летний студент Шонак Сиддхарт Самант из индийского города Панаджи, который ранее весил 130 килограммов, отказался от вредных продуктов и занялся спортом, благодаря чему похудел за семь месяцев на 55 кг. Об этом сообщает издание Times of India.

В раннем возрасте у парня диагностировали болезнь печени. Поэтому Самант воспользовался введенными из-за коронавируса ограничениями, чтобы изменить свой образ жизни и похудеть.

Фото: Times of India

Студент отказался от всей еды навынос, перестал есть сладкое и выпечку, а также отказался от газировки.

Меню для похудения

  • На завтрак Шонак съедал два вареных яйца, половину куриной грудки или салат из бобовых и запивал все 300 мл соевого молока.
  • На обед – суп-пюре из бобовых или жареный сыр с жареной куриной грудкой, салат с хумусом и иногда соевое молоко.
  • На ужин юноша не ел ничего. Он придерживался интервального голодания и в некоторые дни практиковал 20-часовые перерывы. В это время он пил воду или зеленый чай, но избегал любых продуктов, которые могли бы повысить уровень сахара в крови.

Чтобы похудеть, Шонак Самант рекомендует спать по восемь часов и выпивать по литру воды на каждые 20 килограммов веса. Самое главное, по его мнению, сохранять позитивный настрой.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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