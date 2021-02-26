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Женщина отказалась от кофе с сахаром и похудела на 46 килограммов: фото до и после

Сегодня, 11:09

Ранее Тэнси Арнетт весила 114 килограммов

29-летняя мать троих детей Тэнси Арнетт из английского города Колчестер отказалась от кофе с сахаром и похудела на 46 килограммов за 15 месяцев.

Ранее женщина весила 114 килограммов, но теперь ее не узнать. Друзья и родственники британки утверждают, что она стала точной копией герцогини Меган Маркл.

Фото: Tansy Arnett

В ноябре 2019 года Тэнси Арнетт решила привести себя в форму и вместе с сестрой вступила в местную группу для худеющих. Там ей предоставили комплексную программу снижения веса.

Фото: Tansy Arnett

Теперь у женщины ежедневно три сбалансированных приема пищи, богатых фруктами и овощами. По ее словам, семья поддержала ее стремление к полезному питанию.

"Приятно осознавать, что вся семья питается правильно, и я прививаю своим детям хорошие привычки, – отметила она. – Больше всего мы любим мясной пирог и овощное рагу с говядиной".

Фото: Tansy Arnett

Благодаря правильному питанию и спорту Арнетт похудела до 68 килограммов и полюбила свой внешний вид.

Фото: Tansy Arnett

"Некоторые говорят, что теперь я похожа на Меган Маркл. Для меня это огромный комплимент", – заметила она в комментарии для издания East Anglian Daily Times.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами. Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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