Схуд на 55 кілограмів за сім місяців: студент назвав головні продукти у своєму раціоні

Він не їв солодкого та випічки, а також відмовився від газованої води

17-річний студент Шонак Сиддхарт Самант із індійського міста Панаджі, який раніше важив 130 кілограмів, відмовився від шкідливих продуктів і зайнявся спортом, завдяки чому схуд за сім місяців на 55 кг. Про це повідомляє видання Times of India.

У ранньому віці у хлопця діагностували хворобу печінки. Самант скористався введеними через коронавірус обмеженнями, щоб змінити свій спосіб життя і схуднути.

Студент відмовився від їжі на винос, не їв солодкого і випічки, а також відмовився від газованої води.

Меню для схуднення

На сніданок Шонак з'їдав два варених яйця, половину курячої грудки або салат з бобових і запивав все 300 мл соєвого молока.

Шонак з'їдав два варених яйця, половину курячої грудки або салат з бобових і запивав все 300 мл соєвого молока. На обід – суп-пюре з бобових або смажений сир зі смаженою курячою грудкою, салат із хумусом та іноді соєве молоко.

– суп-пюре з бобових або смажений сир зі смаженою курячою грудкою, салат із хумусом та іноді соєве молоко. На вечерю юнак не їв нічого. Він дотримувався інтервального голодування і в деякі дні практикував 20-годинні перерви. У цей час він пив воду або зелений чай, але уникав будь-яких продуктів, які могли б підвищити рівень цукру в крові.

Щоб схуднути, Шонак Самант рекомендує спати по вісім годин і випивати щодня по літру води на кожні 20 кілограмів ваги. Найголовніше, на його думку, – зберігати позитивний настрій.

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман із міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

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