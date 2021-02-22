Женщина отказалась всего лишь от одного продукта и похудела на 80 кг (фото)

В 23 года она весила почти 150 килограммов

Терапевт из США Молли Кармел похудела на 80 килограммов благодаря отказу всего лишь от одного продукта. На своем официальном сайте женщина подробно рассказывает, как ей удалось кардинально изменить свою жизнь.

В 23 года Молли весила почти 150 килограммов. Она испробовала множество диет и программ похудения, однако все было тщетно.

Фото: Instagram | Molly Carmel

"Это было ужасно. Я чувствовала себя безнадежной. Перестала видеться с друзьями, перестала путешествовать", – рассказывает Молли.

Однажды она попробовала избавиться от своего любимого продукта – сахара. Интересно, что это дало ощутимый эффект. Уже через год она похудела на 80 килограммов – и удерживает этот вес до сегодняшних дней, когда ей уже 42!

Фото: Instagram | Molly Carmel

Молли советует не ставить себе вызовы, например "Не есть сахар 30 дней". Это часто оборачивается срывом. Вы должны постепенно превратить это в способ жизни.

Фото: Instagram | Molly Carmel

К тому же, гораздо легче отказаться от сахара, если не иметь соблазна дома. "Это очень важно. Если бы я держала печенье в своем доме, я, скорее всего, съела бы его", – признается Молли.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение

Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Кстати, если вам нравится читать и смотреть новости в развлекательной форме, недавно в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: свежий выпуск Деда Панча – о пьяных за рулем.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться