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Женщина отказалась всего лишь от одного продукта и похудела на 80 кг (фото)

Сегодня, 15:18

В 23 года она весила почти 150 килограммов

Терапевт из США Молли Кармел похудела на 80 килограммов благодаря отказу всего лишь от одного продукта. На своем официальном сайте женщина подробно рассказывает, как ей удалось кардинально изменить свою жизнь.

В 23 года Молли весила почти 150 килограммов. Она испробовала множество диет и программ похудения, однако все было тщетно.

Фото: Instagram | Molly Carmel

"Это было ужасно. Я чувствовала себя безнадежной. Перестала видеться с друзьями, перестала путешествовать", – рассказывает Молли.

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Однажды она попробовала избавиться от своего любимого продукта – сахара. Интересно, что это дало ощутимый эффект. Уже через год она похудела на 80 килограммов – и удерживает этот вес до сегодняшних дней, когда ей уже 42!

Фото: Instagram | Molly Carmel

Молли советует не ставить себе вызовы, например "Не есть сахар 30 дней". Это часто оборачивается срывом. Вы должны постепенно превратить это в способ жизни.

Фото: Instagram | Molly Carmel

К тому же, гораздо легче отказаться от сахара, если не иметь соблазна дома. "Это очень важно. Если бы я держала печенье в своем доме, я, скорее всего, съела бы его", – признается Молли.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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Источник: instagram.com/mollycarmel
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