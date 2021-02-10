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Певец Шура шокировал экстремальным похудением на 35 кг: до и после (фото)

Сегодня, 15:15

Артист был вынужден пойти на такие меры

Российская звезда эстрады Александр Медведев, известный публике как певец Шура, сообщил о своем кардинальном похудении. Артисту удалось скинуть 35 килограммов, а фотографию результата он разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Просто так. Пересматриваю старые фотографии, и не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха конечно у меня была знатная. Берегите себя и следите за своим здоровьем!", – написал Шура Медведев.

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Но причиной похудения стали вовсе не современные тренды на спорт, а лечение грыжи в желудке. Шура перенес операцию в марте прошлого года и тогда узнал, что грыжа могла образоваться как следствие лишнего веса. По рекомендации врачей артисту нужно было похудеть на 30-40 килограммов.

Певец Шура до и после похудения
Певец Шура до и после похудения
Фото: instagram.com/shuramedvedev

Если вспомнить, как выглядел певец в 90-е, то сейчас он стал выглядеть почти также.

Шура в молодости
Шура в молодости
Фото: Instagram.com

Ранее режиссер Оксана Байрак призналась, на сколько похудела во время участия в шоу "Маска".

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певец похудение Шура
Источник: instagram.com/shuramedvedev
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