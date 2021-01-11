Сбросила 10 кг за два месяца: студентка раскрыла секрет, как есть все и худеть (фото)

Лили Тертон из Австралии назвала пять самых главных шагов к стройности

18-летняя студентка Лили Тертон из Австралии похудела на 10 килограммов за два месяца и рассказала, как ей это удалось. Видео блогерша опубликовала на своей странице в Instagram.

Студентка советует всем худеющим отслеживать калории, уменьшить размер порций и делать регулярные физические упражнения. Также она назвала пять самых главных шагов к похудению.

Как похудеть за два месяца: советы Лили Тертон

Здоровый и полноценный сон. Люди переедают, когда сильно устают.

Добавьте в рацион больше фруктов и овощей.

Ешьте все, что хотите, но отслеживайте калории и контролируйте свои порции. Помните, одно из главных условий похудения – дефицит калорий. Например, если вашему организму требуется 2000 калорий в день, то нужно потреблять 1200.

Будьте активны. Каждое ваше движение в течение дня существенно влияет на расход калорий. "Когда вы идете в магазин, нужно идти на лестницу, а не к эскалатору", – советует Тертон.

И последнее: прогресс требует времени. Последовательность – ключ к успеху.

Посмотрите, как Лили изменилась после похудения:

Прошло всего два месяца

Фото: Instagram | Lily Turton

Вкусная и полезная еда – важная часть похудения

Фото: Instagram | Lily Turton

Активный отдых

Фото: Instagram | Lily Turton

Физические упражнения

Фото: Instagram | Lily Turton

Контроль калорий

Фото: Instagram | Lily Turton

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение

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