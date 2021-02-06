Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

Сегодня, 10:54

Не забудьте поздравить всех знакомых Ксюш и Оксан с именинами

День ангела Оксаны (или Ксении) отмечаем 6 февраля. Сегодня чтится память сразу двух святых – Ксении Миласской и Ксении Петербургской.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые красивые поздравления в стихах и прикольные картинки с днем Ксении (Оксаны).

Что значит имя Ксения и Оксана

В переводе с греческого языка имя Оксана означает "путешественница", "чужеземка". Часто также трактуется как "гостеприимная". Оксаны и Ксении упрямы и самостоятельны. Учеба дается им легко. Профессию выбирают по способностям, часто даже мужскую. Обычно по-настоящему любят только один раз в жизни.

Читайте также:
День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

День Ксении-2021: поздравления, открытки и картинки

С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.
Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она – тебе.

Поздравления с днем Ксении
Поздравления с днем Ксении
Фото: Bipbap

***
Теплый лучик скользнул по щеке,
Нежно лаская, а может, целуя.
Потом незаметно пробрался к руке.
С днем ангела! – сказал он, ликуя.
Ты мила и чудесна, Оксана,
Нет прекрасней тебя на земле!
Пусть не будет в жизни обмана,
Женского счастья желаю тебе!

Читайте также:
День Ксении: что ни в коем случае нельзя делать

Поздравления с днем Ксении
Поздравления с днем Ксении
Фото: Bipbap

***
Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

Поздравления с днем Ксении
Поздравления с днем Ксении
Фото: Bipbap

***
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.

Читайте также:
6 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Поздравления с днем Ксении
Поздравления с днем Ксении
Фото: Bipbap

***
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка,
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов,
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний,
Долгого терпенья,
Жизни, как варенье, –
Сладкой и воздушной,
Словом, самой лучшей!

Поздравления с днем Ксении
Поздравления с днем Ксении
Фото: Bipbap

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой День Ксении: что ни в коем случае нельзя делать 6 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником Именины в феврале-2021: кто и когда отмечает день ангела
праздники открытки именины приметы поздравления картинки день ангела
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Популярные статьи

Сегодня, 10:54Фаново

Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

Сегодня, 06:05Events

День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

Вчера, 19:15Звездно

"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

Вчера, 18:51Фаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:24Звездно

Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

Вчера, 13:50Фаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

Вчера, 13:47Звездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Вчера, 12:08Звездно

Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

Вчера, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

4 февраляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

4 февраляФаново

День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником

4 февраляЗдорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

4 февраляЗвездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

3 февраляВкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

3 февраляЗвездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

Новости партнеров

Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Дівчина Бондаря знялася в гарячій фотосесії
Дівчина Бондаря знялася в гарячій фотосесії
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Подруга Дибалы – певица. Ох, и горячая же она штучка
Подруга Дибалы – певица. Ох, и горячая же она штучка
Торт Наполеон классический советский
Торт Наполеон классический советский
Несподівано: продукти, які блокують COVІD-19
Несподівано: продукти, які блокують COVІD-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять