Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

Не забудьте поздравить всех знакомых Ксюш и Оксан с именинами

День ангела Оксаны (или Ксении) отмечаем 6 февраля. Сегодня чтится память сразу двух святых – Ксении Миласской и Ксении Петербургской.

С днем ангела! Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые красивые поздравления в стихах и прикольные картинки с днем Ксении (Оксаны).

Что значит имя Ксения и Оксана

В переводе с греческого языка имя Оксана означает "путешественница", "чужеземка". Часто также трактуется как "гостеприимная". Оксаны и Ксении упрямы и самостоятельны. Учеба дается им легко. Профессию выбирают по способностям, часто даже мужскую. Обычно по-настоящему любят только один раз в жизни.

День Ксении-2021: поздравления, открытки и картинки

С чудным праздником, Оксана,

Я желаю тебе быть

Милой и веселой самой,

Дружбу всюду заводить.

Чтоб тобою восхищались

И скучали по тебе,

Чтобы чаще улыбалась

Жизни, а она – тебе.

Поздравления с днем Ксении Фото: Bipbap

***

Теплый лучик скользнул по щеке,

Нежно лаская, а может, целуя.

Потом незаметно пробрался к руке.

С днем ангела! – сказал он, ликуя.

Ты мила и чудесна, Оксана,

Нет прекрасней тебя на земле!

Пусть не будет в жизни обмана,

Женского счастья желаю тебе!

Поздравления с днем Ксении Фото: Bipbap

***

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Поздравления с днем Ксении Фото: Bipbap

***

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Поздравления с днем Ксении Фото: Bipbap

***

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка,

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов,

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний,

Долгого терпенья,

Жизни, как варенье, –

Сладкой и воздушной,

Словом, самой лучшей!

Поздравления с днем Ксении Фото: Bipbap

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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