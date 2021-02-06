День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи
Как поздравить с Днем блаженной Ксении Петербургской 6 февраля
Сегодня, 6 февраля, православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. За свои труды, кротость и молитвы святая Ксения получила от Господа дар предвидения и целительства и вскоре прославилась многими чудесами. В народе блаженную Ксению стали называть "утешающая всех, кто ее просит".
В День блаженной Ксении Петербургской обязательно поздравьте своих родных и близких, пожелайте им мудрости и счастья, а также покровительства святой Ксении во всех их добрых делах и начинаниях. А мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, красивые и радостные поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в стихах и прозе.
Красивые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской
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Пусть дарит Ксения святая
Благополучие, уют,
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!
Желаю благ земных, здоровья,
И жизнь пусть будет хороша,
Теплом, надеждой и любовью
Пусть наполняется душа!
Добрые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в прозе
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Поздравляю с Днем блаженной Ксении Петербургской! Желаю всегда любить, надеяться, верить и не оставлять свое сердце в сумраке грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку!
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День блаженной Ксении Петербургской: короткие смс пожелания
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Пускай же Ксения Святая
Тебе добро лишь принесет,
Живи счастливо, бед не зная,
Успех кругом тебя пусть ждет!
День блаженной Ксении Петербургской: эффектные поздравления в прозе
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В День блаженной Ксении петербургской желаю, чтобы святая помогала вам в трудные минуты, наделяла здоровьем, дарила любовь и помогала в достижении поставленной цели.
Смс поздравление с Днем блаженной Ксении Петербургской
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Вам в день Ксении блаженной
От души хочу желать,
Чтобы меньше на работе
Приходилось уставать,
Чтобы горе и печали
Обошли вас стороной,
И чтоб люди вас встречали
Только доброю молвой.
Милые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской своими словами
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Поздравляю с Днем святой Ксении Петербургской! От всего сердца желаю щедрости души, праведных деяний, небесной благодати, истинных ценностей жизни, искренних молитв и крепкой веры.
Короткие поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в стихах
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С днем блаженной Ксении,
Сердечно поздравляю.
Здоровья, радости, добра,
От всей души желаю.
Оставят вас в покое
Дурные мысли пусть,
И по ветру развеются
Печаль, болезни, грусть!
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