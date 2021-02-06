Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела
Не забудьте привітати всіх знайомих Ксюш і Оксан з іменинами
День ангела Оксани (або Ксенії) відзначаємо 6 лютого. Сьогодні вшановується пам'ять одразу двох святих – Ксенії Міласької та Ксенії Петербурзької.
Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші поздоровлення у віршах і прикольні картинки з днем Ксенії (Оксани).
У перекладі з грецької мови ім'я Оксана означає "мандрівниця", "чужа". Часто також трактується як "гостинна". Оксани і Ксенії уперті та самостійні. Навчання дається їм легко. Професію обирають за здібностями, часто навіть чоловічу. Зазвичай по-справжньому люблять тільки один раз у житті.
С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.
Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она – тебе.
***
Теплый лучик скользнул по щеке,
Нежно лаская, а может, целуя.
Потом незаметно пробрался к руке.
С днем ангела! – сказал он, ликуя.
Ты мила и чудесна, Оксана,
Нет прекрасней тебя на земле!
Пусть не будет в жизни обмана,
Женского счастья желаю тебе!
***
Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
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***
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.
***
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка,
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов,
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний,
Долгого терпенья,
Жизни, как варенье, –
Сладкой и воздушной,
Словом, самой лучшей!
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