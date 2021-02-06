Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

Не забудьте привітати всіх знайомих Ксюш і Оксан з іменинами

День ангела Оксани (або Ксенії) відзначаємо 6 лютого. Сьогодні вшановується пам'ять одразу двох святих – Ксенії Міласької та Ксенії Петербурзької.

З днем ангела! Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші поздоровлення у віршах і прикольні картинки з днем Ксенії (Оксани).

Що значить ім'я Ксенія, Оксана

У перекладі з грецької мови ім'я Оксана означає "мандрівниця", "чужа". Часто також трактується як "гостинна". Оксани і Ксенії уперті та самостійні. Навчання дається їм легко. Професію обирають за здібностями, часто навіть чоловічу. Зазвичай по-справжньому люблять тільки один раз у житті.

День Ксенії-2021: привітання, листівки і картинки

С чудным праздником, Оксана,

Я желаю тебе быть

Милой и веселой самой,

Дружбу всюду заводить.

Чтоб тобою восхищались

И скучали по тебе,

Чтобы чаще улыбалась

Жизни, а она – тебе.

Привітання з днем Ксенії Фото: Bipbap

***

Теплый лучик скользнул по щеке,

Нежно лаская, а может, целуя.

Потом незаметно пробрался к руке.

С днем ангела! – сказал он, ликуя.

Ты мила и чудесна, Оксана,

Нет прекрасней тебя на земле!

Пусть не будет в жизни обмана,

Женского счастья желаю тебе!

Привітання з днем Ксенії Фото: Bipbap

***

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Привітання з днем Ксенії Фото: Bipbap

***

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Привітання з днем Ксенії Фото: Bipbap

***

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка,

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов,

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний,

Долгого терпенья,

Жизни, как варенье, –

Сладкой и воздушной,

Словом, самой лучшей!

Привітання з днем Ксенії Фото: Bipbap

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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