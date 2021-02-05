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День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

Сегодня, 13:50

Узнайте, чего просят и о чем молятся блаженной Ксении Петербургской

Завтра, 6 февраля, православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. Чем известна святая, о чем молятся Ксении и о чем просят женскую заступницу, читайте в нашей статье.

Поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской
Поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской
Фото: Depositphotos

О чем молятся святой Ксении Петербургской

Блаженная Ксения Петербургская жила в XIX-XX веках и еще при жизни слыла чудотворицей. Ради служения Богу, спасения и любви к ближним Ксения взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, кротость и молитвы блаженная получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

Изначально люди считали ее помешанной и потешались над ней. А после стали замечать удивительные случаи выздоровления и удачливости после общения с блаженной Ксенией. Ее стали почитать, ей стремились угождать, а после смерти над ее могилой возвели часовню, и тысячи верующих ежегодно приходят помолиться святой Ксении.

День блаженной Ксении Петербургской Фото: YouTube

Ее называют "утешающая всех, кто ее просит". В молитвах Ксению просят об исцелении, счастливом замужестве, легких родах, здоровье, благополучии и мире. Икона Ксении Петербургской спасает от обмана и лицемерия, дает силы, учит смирению, укрепляет в вере, защищает от дурных мыслей и сглаза.

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История и житие блаженной Ксении Петербургской

Точных дат рождения и кончины Ксении Петербургской не сохранилось. Известно лишь, что родилась она в дворянской семье в Петербурге и жила примерно в период с конца XVIII по начало XIX века.

Выйдя замуж за певчего придворного хора Андрея Феодоровича Петрова, Ксения недолго прожила в счастливом браке: муж внезапно и скоропостижно умер без христианского покаяния. Это так потрясло юную вдову, что она решила принять на себя тяжкий христианский подвиг – отречься от мира и самой себя, казаться безумною ради того, чтобы Спаситель помиловал грехи ее супруга.

Она раздала бедным свое имущество и дом, сама же, облачившись в костюм мужа, начала всех уверять, что Ксения умерла, а она теперь – Андрей Феодорович. Когда одежда мужа обветшала, Ксения стала носить красную кофту и зеленую юбку. Именно в таком одеянии она изображена на многочисленных иконах.

Блаженная Ксения Петербургская
Блаженная Ксения Петербургская
Фото: Depositphotos

Блаженная скиталась по улицам Петербурга, питалась подаянием добрых людей, от денег и одежды отказывалась, а по ночам ходила в поле и молилась. Из-за своего странного поведения и костюма Ксения часто подвергаясь нападкам и насмешкам от народа. Но она не переставала молиться и безропотно продолжала свой подвиг.

Известен факт того, что Ксения тайно помогала возводить церковь на Смоленском кладбище. По ночам она поднимала тяжелые кирпичи на самый верх и складывала на лесах. Рабочие долго удивлялись, что за тайный помощник у них объявился, пока однажды ночью не застали за этим занятием всем известную юродивую.

Люди вскоре стали замечать удивительные способности Ксении: ее слова имели глубокий смысл, а поступки были пророческими. Полученные подаяния она тут же отдавала нищим. Те люди, у кого она принимала еду или милостыню, наблюдали удачу и процветание в делах. А с кем общалась Ксения, получали выздоровление и просветление. Считалось, что прикосновение блаженной способно исцелить.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет. Умерла в начале XX века. Похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге, где когда-то помогала строить церковь. В 1902 году над могилой Ксении Петербургской была возведена новая часовня. А в 1988 году блаженная Ксения была причислена к лику святых.

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Источник: Сегодня
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