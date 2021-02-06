6 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 6 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 6 февраля? Международный день бармена, 25-летний юбилей украинской антарктической станции им. Вернадского. День блаженной Ксении Петербургской – в православном календаре. Аксиньин день – в народном календаре. Именины празднуют: Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.

6 февраля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный день бармена (International Bartender's Day) – профессиональный праздник, который отмечается в день святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, рестораторов и барменов.

– профессиональный праздник, который отмечается в день святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, рестораторов и барменов. Международный день саамов – ежегодно 6 февраля отмечается праздник, посвященный культуре и традициям саамского народа, в связи с тем, что в 1917 году в Норвегии состоялось первое собрание саамов с целью объединения народов северных стран и их сотрудничества через границы.

– ежегодно 6 февраля отмечается праздник, посвященный культуре и традициям саамского народа, в связи с тем, что в 1917 году в Норвегии состоялось первое собрание саамов с целью объединения народов северных стран и их сотрудничества через границы. Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах ежегодно проводится под эгидой ООН с целью предотвращения операций и процедур, направленных на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях.

ежегодно проводится под эгидой ООН с целью предотвращения операций и процедур, направленных на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. День Боба Марли (Bob Marley Day) отмечается 6 февраля на Ямайке, а также почитателями во всем мире, в день рождения самого известного исполнителя в стиле регги.

Какой сегодня праздник

6 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобной Ксении, блаженной Ксении Петербургской, святителя Герасима Великопермского, Устьвимского, мученика Иоанна Казанского, мученика Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия, преподобного Македония, Сирийского отшельника. Перенесение мощей преподобномученика Анастасия Персидского.

В народе 6 февраля отмечался Аксиньин день, который также именовался Ксения-полузимница. Обычно к этому времени расходовалась половина запасов хлеба. В зависимости от количества запасов, хозяева старались корректировать расходы. Также в этот день изучали цены на рынке.

Приметы на 6 февраля

Ксения-полузимница делит зиму пополам, да не поровну;

если зерно подешевело – к хорошему урожаю;

если цена на хлеб низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

погода в Аксиньин день показывала, какой будет весна.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 февраля

1840 – англичане подписали с маорийскими вождями Договор Вайтанги, по которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании.

1900 – русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.

1922 – заключено Вашингтонское соглашение между США, Великобританией, Францией, Италией и Японией об ограничении морских вооружений.

1945 – создана Всемирная федерация профсоюзов.

1948 – венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.

1950 – советский МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете.

1952 – взошла на престол Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.

1996 – создана украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" на базе британской станции "Фарадей".

Кто родился 6 февраля

1861 – Николай Зелинский, украинский химик, изобретатель противогаза.

1894 – Михаил Чиаурели, грузинский советский режиссер, киноактер, сценарист, скульптор, художник.

1895 – Пол Брэгг, диетолог, пионер американского движения за здоровый образ жизни.

1922 – Патрик Макни, английский актер, продюсер.

1932 – Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, сценарист, актер, один из основоположников "новой волны" в кинематографе.

1945 – Боб Марли, ямайский гитарист, вокалист, композитор, "король регги".

1960 – Игорь Матвиенко, советский и российский композитор и продюсер.

1962 – Эксл Роуз, американский музыкант, вокалист рок-групп Guns N’Roses и AC/DC.

1966 – Рик Эстли, британский певец, танцор, автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться