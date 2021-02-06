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День Ксении: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:10

Узнайте, почему в День Ксении нельзя перестилать постель

Сегодня, 6 февраля, отмечаем День ангела Оксаны (или Ксении). В этот день церковь почитает память сразу двух святых с этим именем – преподобной Ксении Миласской и блаженной Ксении Петербургской. Узнайте о главных запретах и приметах этого дня.

Традиции в День святой Ксении
Традиции в День святой Ксении
Фото: Unsplash

Кто такие Ксении: истории святых

Первая из Ксений, Миласская, жила в Риме в V веке. Она родилась в знатной семье, однако решила посвятить себя Богу, переселилась на остров Кос, где на собственные средства построила церковь во имя первомученика Стефана, была монахиней, вела аскетическую жизнь и ограничивала себя во всем.

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Другая святая – блаженная Ксения Петербургская. Она жила в XIX-XX веках и еще при жизни слыла чудотворицей. Ради служения Богу, спасения и любви к ближним Ксения взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, кротость и молитвы блаженная получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

Что нельзя делать 6 февраля

  • Этот день считается непростым. Поэтому старые люди советуют не заниматься домашними делами: нельзя шить и вязать.
  • Ни в коем случае в этот день не завязывайте узлы, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Важно в день Ксении не перестилать постель, иначе велика вероятность заболеть.
  • Также не стоит стричь волосы и ногти.
  • Если в день Ксении приснился плохой сон, его следует кому-то рассказать, чтобы он не сбылся.

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6 февраля: приметы праздника

  • Солнечный день – хорошая весна.
  • Безветренная погода – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
  • Какая погода 6 февраля, такая и весна.
  • Наши предки на ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай. Утром смотрели: если казалось, что зерна прибавилось, это хороший знак.
  • В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно. Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. Если уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

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