Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 18:51

В День Григория Богослова нужно совершать добрые дела и прогонять плохие мысли, говорят в народе

В воскресенье, 7 февраля, почитают Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства и сподвижником Василия Великого. Этот праздник идет следом за почитанием блаженной Ксении Петербургской. Какова история, традиции и приметы дня Григория Богослова, узнайте в нашей статье.

День святителя Григория Богослова
День святителя Григория Богослова
Фото: Pexels

История Григория Богослова

Григорий Богослов жил в IV веке. Он занимался изучением богословия, вел аскетический образ жизни, много времени проводил в уединении, размышлениях о Боге и молитвах. Был избран на престол архиепископа в Константинополе.

Святитель Григорий вел строгий подвижнический образ жизни: ходил босыми ногами, имел только одну обветшалую одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; пищей для него служили хлеб и овощи, питием – вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Святой Григорий
Святой Григорий
Фото: Wikipedia

Традиции дня Григория Богослова

Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

Также совершали добрые дела – считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство не приветствуется. По этому поводу говорили: "Господь и так все добрые дела видит".

Поскольку, по народному календарю, накануне (на Аксинью) отмечалась "полузимница", или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: "Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил".

День Григория Богослова: что нельзя делать

  • Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.
  • Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.
  • Стоит быть поаккуратнее со словами – считается, что все, сказанное сбывается.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником Выходные дни и праздники в феврале 2021 года в Украине Именины в феврале-2021: кто и когда отмечает день ангела Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника
праздники именины приметы дня церковные праздники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Елена Захарова изменилась до неузнаваемости
Елена Захарова изменилась до неузнаваемости

Популярные статьи

Сегодня, 18:51Фаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 17:21Вкусно

Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца

Сегодня, 13:50Фаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

Сегодня, 13:47Звездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Сегодня, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

Вчера, 18:11Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 16:48Фаново

День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником

Вчера, 13:15Здорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Вчера, 09:30Звездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

3 февраляВкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

3 февраляЗвездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

3 февраляПсихо

Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

3 февраляЗвездно

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

3 февраляЗвездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

3 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
В московской квартире найдено тело актера Виталия Альшанского
В московской квартире найдено тело актера Виталия Альшанского
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять