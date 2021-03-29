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Бродячий пес пять раз грабил магазин и благодаря этому нашел семью (фото)

Сегодня, 16:25

Питомец пытался стащить из магазина плюшевого единорога

Бродячий пес пять раз пытался украсть из магазина Dollar General в американском Кеннансвилле (штат Северная Каролина) фиолетового плюшевого единорога и благодаря этому неожиданно нашел себе любящую семью и дом. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Как выяснилось, работники магазина Dollar General пожаловались на пса-воришку в местную службу по контролю за животными. Один из сотрудников этой организации приехал, чтобы забрать собаку в приют при департаменте, но перед этим все-таки купил ему ту самую игрушку.

Фото: Duplin County Animal Services

"Это был один из самых необычных вызовов в моей жизни. Единственная догадка – он жил в доме с такой же игрушкой", – прокомментировал он в посте на Facebook.

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Фото: Duplin County Animal Services

Пса зовут Сису, ему недавно исполнился год. Сотрудники центра описали его как "послушного и спокойного, но нахального по отношению к другим собакам".

Фото: Duplin County Animal Services

Чтобы найти питомцу дом, эксперты устроил ему фотосессию с любимой игрушкой. В это сложно поверить, но новые хозяева забрали Сису уже на следующий день.

Напомним, ранее преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.

Кроме этого, супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
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