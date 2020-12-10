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Реакция пса на белорусских хозяев-оппозиционеров попала на видео

Сегодня, 08:01

Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял

Преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов на Окрестина и в Барановичах. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.

Хозяйка пса, девушка по имени Наталья, рассказала, что пока их не было дома, Дерек жил с друзьями. При этом он очень скучал, мало спал и постоянно скулил по ночам. Когда же хаски наконец увидел своих владельцев, то на радостях чуть не повалил их на землю. Этот момент стал, наверное, самым счастливым в его жизни.

Nataliya (@chernoemoloko)

"Я не знаю, как он это делает, но он всегда знает, где мы были. Если мы просто уходим из дома, он встречает нас радостно, но лениво, – пишет девушка в Instagram. – Вот уже третий день даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола".

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Напомним, ранее пользовательница популярной соцсети TikTok с ником @liltroubless сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/chernoemoloko
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