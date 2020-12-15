Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

Сегодня, 14:05

Щенок нашел там место для ночлега

Жительница Бразилии Надия Розангелла проходила мимо рождественского вертепа, установленного на площади возле ее дома, и увидела в нем спящего бездомного песика. По словам девушки, вероятнее всего, питомца бросили бывшие хозяева и он нашел там место для ночлега.

"Я очень удивилась. Это было так красиво и мило! Прекрасная сцена: щенок сладко спит в яслях", – написала Надия под фотографиями, опубликованными на Instagram-странице Gatitos y Perritos Chidos.

Фото: Nádia Rosângela | Instagram

У девушки, к сожалению, нет возможности забрать собаку к себе домой, поэтому она распространила информацию среди своих друзей из местной организации по защите животных. И это сработало!

Читайте также:
Видео дня. Чрезвычайно преданный пес не хочет отпускать хозяина на работу

Фото: Nádia Rosângela | Instagram

"Песика забрал мой друг, – рассказывает Надия. – Я очень счастлива и спокойна. Теперь я знаю, что он в безопасности".

Напомним, ранее преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Кроме этого, супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как животные выглядят в Instagram и в реальности. 12 смешных фото 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото) 10 фото забавных котов и собак под фильтрами из TikTok Моряки спасли утопающего лабрадора. Он ухватился за решетку окна и ждал помощи (видео)
фото Бразилия собака вертеп пес
Источники: Сегодня , instagram.com/gatitosyperritoschidos
Реклама

Новости партнеров

Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова

Популярные статьи

Вчера, 20:33Шоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 13:08Шоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряEvents

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Калина – ягода от ста недугов: секреты употребления
Калина – ягода от ста недугов: секреты употребления
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Жена сообщила о смерти Гафта
Жена сообщила о смерти Гафта
Красотка-гольфистка: от ее инстаграма невозможно "отлипнуть"
Красотка-гольфистка: от ее инстаграма невозможно "отлипнуть"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять