Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

Щенок нашел там место для ночлега

Жительница Бразилии Надия Розангелла проходила мимо рождественского вертепа, установленного на площади возле ее дома, и увидела в нем спящего бездомного песика. По словам девушки, вероятнее всего, питомца бросили бывшие хозяева и он нашел там место для ночлега.

"Я очень удивилась. Это было так красиво и мило! Прекрасная сцена: щенок сладко спит в яслях", – написала Надия под фотографиями, опубликованными на Instagram-странице Gatitos y Perritos Chidos.

Фото: Nádia Rosângela | Instagram

У девушки, к сожалению, нет возможности забрать собаку к себе домой, поэтому она распространила информацию среди своих друзей из местной организации по защите животных. И это сработало!

Фото: Nádia Rosângela | Instagram

"Песика забрал мой друг, – рассказывает Надия. – Я очень счастлива и спокойна. Теперь я знаю, что он в безопасности".

Напомним, ранее преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.

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Кроме этого, супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку.

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