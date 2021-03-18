Человекоподобные псы стали звездами интернета: невероятные фото
Собаки очень похожи на людей и даже учатся разговаривать
Семилетние псы Ронни и Реджи стали знаменитостями в Сети благодаря своей человекоподобной внешности. Хозяйка необычных животных Керри Доквра утверждает, что они не могут выйти на прогулку без привлечения внимания общественности.
По словам Керри, собаки очень похожи на людей и даже учатся разговаривать. Ронни, например, копия актрисы Гейл Платт.
У Реджи меньше человеческих черт, но он умеет очень забавно кривляться.
Ронни и Реджи – метисы стаффордширского бультерьера и ши-тцу / мопса.
"Они любят всех вокруг, особенно детей. Единственное, они могут проявить агрессию во время еды, но это животный инстинкт, ничего не поделаешь", – пишет хозяйка питомцев в Instagram.
Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.
А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.
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