"Как сморщенная простыня": появились забавные фото пса с аномальными складками
Шестимесячный шарпей по кличке Харви умилил интернет
22-летняя Тереза Молл Аргуимбау из испанской Менорки показала в Instagram забавные фотографии своего шестимесячного щенка породы шарпей по кличке Харви. По словам хозяйки, "он выглядит как сморщенная простыня".
"Больше всего мне нравятся в Харви его морщины и гигантский двойной подбородок", – смеется Тереза.
На снимках очень тяжело различить, где лежит питомец, а где находится скомканная простыня или полотенце.
К слову, огромные складки не только придают щенку невероятное очарование, но и приводят к проблемам. За Харви нужен специальный уход.
Поначалу из-за слишком нависающей кожи собака даже не могла открывать глаза. Это привело к их инфицированию, и в течение двух месяцев щенок вообще ничего не видел.
У Харви даже есть своя страница в Instagram, где регулярно появляются его милые снимки.
Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.
А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.
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