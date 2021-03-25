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"Как сморщенная простыня": появились забавные фото пса с аномальными складками

Сегодня, 09:30

Шестимесячный шарпей по кличке Харви умилил интернет

22-летняя Тереза Молл Аргуимбау из испанской Менорки показала в Instagram забавные фотографии своего шестимесячного щенка породы шарпей по кличке Харви. По словам хозяйки, "он выглядит как сморщенная простыня".

"Больше всего мне нравятся в Харви его морщины и гигантский двойной подбородок", – смеется Тереза.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

На снимках очень тяжело различить, где лежит питомец, а где находится скомканная простыня или полотенце.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

К слову, огромные складки не только придают щенку невероятное очарование, но и приводят к проблемам. За Харви нужен специальный уход.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

Поначалу из-за слишком нависающей кожи собака даже не могла открывать глаза. Это привело к их инфицированию, и в течение двух месяцев щенок вообще ничего не видел.

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У Харви даже есть своя страница в Instagram, где регулярно появляются его милые снимки.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

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Источник: instagram.com/harvey.thesharpei
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