Бродячий пес п'ять разів грабував магазин і завдяки цьому знайшов сім'ю (фото)

Він намагався поцупити з магазину плюшевого єдинорога

Бродячий пес п'ять разів намагався вкрасти з магазину Dollar General в американському Кеннансвіллі (штат Північна Кароліна) фіолетового плюшевого єдинорога і завдяки цьому несподівано знайшов собі люблячу сім'ю та дім. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Як з'ясувалося, працівники магазину Dollar General поскаржилися на пса-злодюжку в місцеву службу з контролю за тваринами. Один із співробітників цієї організації приїхав, аби забрати собаку до притулку при департаменті, але перед цим все ж купив йому іграшку.

Фото: Duplin County Animal Services

"Це був один з найнезвичніших викликів у моєму житті. Єдина думка – він жив у будинку з такою ж іграшкою", – прокоментував він у дописі на Facebook.

Фото: Duplin County Animal Services

Пса звуть Сісу, йому недавно виповнився рік. Співробітники центру описали його як "слухняного і спокійного, але наглого щодо інших собак".

Фото: Duplin County Animal Services

Щоб знайти вихованцеві дім, експерти влаштував йому фотосесію з улюбленою іграшкою. У це складно повірити, але нові господарі забрали Сісу вже наступного дня.

Нагадаємо, раніше відданий хаскі на прізвисько Дерек 12 діб чекав своїх господарів з білоруських ізоляторів. Коли вони повернулися, радості пса не було меж. Вихованець вставав на задні лапи, притискав вуха до голови і гавкав.

До того ж подружжя з США опублікувало у Reddit відео, на якому показано, як пес, якого забрали з притулку, реагує на любов і ласку.

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