Пса забрали из приюта. Его реакция на нового хозяина стала хитом (видео)

Это видео быстро стало вирусным в Сети, собрав множество просмотров, лайков и репостов

Супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку. Это видео быстро стало вирусным в Сети, собрав множество просмотров, лайков, репостов и комментариев.

На кадрах мужчина гладит лежащего на полу пса. Как только он перестает это делать, питомец робко просит продолжить, положив лапу на диван.

Видео: Reddit

"К сожалению, мы не знаем истории его жизни. Он был бродячим псом в нашем маленьком городке (около 12 тысяч человек). Но он очень хорошо себя ведет. Немного застенчив, но быстро привязывается к людям", — отметил новый хозяин.

Трогательную сцену оценили пользователи Сети. "Это прекрасно и грустно одновременно. Я взрослый мужчина, а плачу как младенец", "Он такой красивый, а во взгляде столько доверия", "В его взгляде так много любви", — пишут они.

Напомним, ранее рыжего кота по кличке Тыква впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень не понравилась, прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сняли на фото.

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Кроме этого, мы писали о бульдоге, которому не разрешили погулять в парке. Он устроил истерику и "заговорил" к хозяйке.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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