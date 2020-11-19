Пса забрали из приюта. Его реакция на нового хозяина стала хитом (видео)
Это видео быстро стало вирусным в Сети, собрав множество просмотров, лайков и репостов
Супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку. Это видео быстро стало вирусным в Сети, собрав множество просмотров, лайков, репостов и комментариев.
На кадрах мужчина гладит лежащего на полу пса. Как только он перестает это делать, питомец робко просит продолжить, положив лапу на диван.
"К сожалению, мы не знаем истории его жизни. Он был бродячим псом в нашем маленьком городке (около 12 тысяч человек). Но он очень хорошо себя ведет. Немного застенчив, но быстро привязывается к людям", — отметил новый хозяин.
Трогательную сцену оценили пользователи Сети. "Это прекрасно и грустно одновременно. Я взрослый мужчина, а плачу как младенец", "Он такой красивый, а во взгляде столько доверия", "В его взгляде так много любви", — пишут они.
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Напомним, ранее рыжего кота по кличке Тыква впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень не понравилась, прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сняли на фото.
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Кроме этого, мы писали о бульдоге, которому не разрешили погулять в парке. Он устроил истерику и "заговорил" к хозяйке.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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